川普告推特封帳號 法官裁定駁回

前總統川普告推特，遭法官裁定駁回。(Getty Images)

前總統川普 的推特 帳號遭到封禁，因而就此事向法院提起訴訟；不過加州北區聯邦地院法官唐納多(James Donato)6日晚裁定駁回，理由是川普提出的證據，無法支持他的指控。

川普提出的主要指控包括，推特封禁他的帳號讓他無法對外發言，違反憲法第一修正案保障的言論自由，他的帳號應該得到恢復；還有1996年「通信端正法」(Communications Decency Act)第230條對技術平台的保障已經違憲。

唐納多在裁定駁回的文書中表示，川普無法證實，推特實質上已經成為民主黨 人專屬的政府代理人，故不能支持其言論自由受到侵犯，因為憲法的言論自由保障不適用於私營企業。

唐納多指出，川普列出各種證據指出，部分民主黨籍國會議員因為立場不同，就希望川普及其支持者在推特上「被消音」；但是部分民選人員的主張，與政府決策規範實務的關係過於遙遠，況且議員享有完全的言論表達自由，不能視其為政府的決策立場。

至於主張通信端正法第230條違憲，因為該條款讓技術平台業者就其內容本身，以及針對其內容的措施免責；唐納多指出，川普提出的證據「過於模糊且非實質性」，不能支持他的論點，即若無該條款的存在，他的推特帳號就不會受到影響。

儘管唐納多駁回川普的指控，但是允許他在不增加主張的情況下，修改他的法律文書後再次提出指控。

推特封禁川普帳號的理由是，擔心其言論會進一步擴大去年1月6日國會暴動的事態；除推特外，川普亦指臉書、YouTube等平台持類似理由封禁他帳號。

部分法律學者指出，雖然在法律上，川普要勝訴的機率實在不高，但是很可能藉此獲得政治利益；事實上，川普在去年發起訴訟後不久，就成立政治行動委員會而接受募款。

推特預料將會被世界首富馬斯克(Elon Musk)收購，其主張絕對的言論自由，讓外界懷疑川普的帳號是否有希望復活；不過川普已經表態不回歸推特，而是專注於他創立的平台Truth Social。