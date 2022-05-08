馬斯克提願景：推特大轉型 營收2028年增4倍

馬斯克提供給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收在六年內翻五倍。(Getty Images)

世界首富、特斯拉(Tesla)及太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克 (Elon Musk)收購推特 (Twitter)後，提出其對推特的經營願景，包括公司大幅轉型成專注於技術的公司，讓營收 及用戶在五年後翻四倍，腰斬廣告收益的重要性等；其規模之宏大，讓「紐約時報」報導說，這可能會讓一些人感到「不可置信」。

紐約時報取得的致推特投資人簡報顯示，馬斯克表示要在2028年之前，將推特的營收從2021年的50億元增加至264億元；廣告收入占營收的比率，則要從2020年的90%降至45%。馬斯克表示，2028年時，預期廣告將貢獻推特120億元收入，訂閱收入則近10億元，其餘收益則來自數據授權等業務。

馬斯克表示，截至2021年底，推特用戶為2億1700萬人，而他要在2025年將用戶數提高至6億人，2028年再增至9億3100萬人；平均每位用戶貢獻的營收，將從去年的24.83元增至2028年的30.22元，增幅超過兩成。

馬斯克表示，用戶及其營收貢獻增長的驅動力，將來自於改革後的訂閱服務Twitter Blue，此服務預計將在2025年吸引6900萬用戶、到2028年則增至1億5900萬人；此外，馬斯克還預期到2028年時，將有1億400萬用戶使用預計2023年推出的「X」計畫，該計畫具體內容目前仍屬未知。

馬斯克的其他計畫，包括強化支付服務，預計該業務的營收，將從目前的趨近於零增至2023年的1500萬元，到2028年還要達到13億元。

此外，推特的員工人數也將先降後升，目前推特的員工人數為7500人，今年將增至9225人，明年再降至8332人，到2025年再增至1萬1072人。

馬斯克整頓員工的主要目的是，將人才庫大幅轉向技術領域；馬斯克6日表示，推特之後將專注於軟硬體工程及設計、資安等領域，還說所有的主管職都應該有充分的技術力，否則就像是「不會騎馬的騎兵軍官」，暗指可能的管理層整頓。