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勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

勁球億萬富豪 有的破產染賭癮 有的領救濟金到去世

編譯洪毅／綜合23日電
維吉尼亞州民眾在一阿靈頓一處獎券售賣點購買獎券。(歐新社)
維吉尼亞州民眾在一阿靈頓一處獎券售賣點購買獎券。(歐新社)

不少民眾購買彩券目的是要試試手氣，看能不能發筆小財，或是想體驗那機率渺茫的「一夜致富」的感覺；但是未中獎者亦不必感到沮喪消沉，因為中大獎後卻落得身敗名裂、甚至家毀人亡者可謂所在多有。

若中大獎而不希望落得悲慘下場者，應在中大獎後與理財專家聯繫，審慎用錢，甚至是否要與親朋好友提及此事時，也應考慮再三。

例如1988年時，來自賓州的波斯特(William Bud Post)贏得1620萬元頭彩獎金，卻是一連串不幸的開始，首先是他的前女友向法院提告，要求波斯特分享獎金；多名親戚跟他要錢，甚至有手足為此雇用殺手威脅他。

而波斯特自己也因為不懂理財、過於揮霍，如買下多棟豪宅及私人飛機等，結果在中獎後不到一個月，就因為積欠100萬元債務向法院聲請破產；波斯特直到66歲去世前都得靠社會救濟金過活。

1993年時，住在密蘇里州的南韓移民珍妮特·李(Janite Lee)中了1800萬元獎金後，原本簽約每年可拿62萬元，讓她可以安穩地過日子；但是不久後，珍妮特·李依然選擇一次拿到全部獎金，結果在2003年，她因積欠250萬元債務而破產。

1997年，來自加州的丹妮絲·羅西(Denise Rossi)中了1300萬元獎金後，立刻訴請離婚；兩年後，羅西的丈夫發現她在離婚前，從未告知此事，故將羅西告上法院，結果法官判決羅西的獎金應全部償付予丈夫。

1998年，來自加州的海耶斯(Jim Hayes)中了1900萬元獎金後，大舉買入多幢豪宅及多輛跑車；結果他的妻子離婚，分走一半財產後，其揮霍無度加上染上賭癮，導致最終身無分文，於2018年因搶銀行多達11次而被判刑33個月。

2006年，來自佛州的莎士比亞(Abraham Shakespeare)中了3000萬元獎金，也因此吸引到一位名為迪迪·摩爾(DeeDee Moore)的朋友；摩爾在2012年時，因為槍殺莎士比亞，還將他埋在後院一塊水泥板下而被陪審團認定一級謀殺罪成立。

加州 破產 佛州

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