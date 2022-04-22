我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

被電視名嘴問大選不認輸 川普突喊「關掉鏡頭」怒離席

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左)被指在接受電視名嘴摩根(右)專訪，被問到推翻選舉結果及國會暴動時，突然要求製作單位「關掉鏡頭」，並帶著怒氣起身離開座位。(電視截屏)
前總統川普(左)被指在接受電視名嘴摩根(右)專訪，被問到推翻選舉結果及國會暴動時，突然要求製作單位「關掉鏡頭」，並帶著怒氣起身離開座位。(電視截屏)

根據一段30秒節目預告片，前總統川普接受電視名嘴摩根(Piers Morgan)專訪被問到推翻選舉結果及國會暴動時，突然要求製作單位「關掉鏡頭」且帶著怒氣起身離開座位。不過，川普團隊則公布專訪錄音檔指出，經過剪輯的預告片內容「非常不誠實」，專訪結尾時其實川普與摩根相互道謝，有說有笑。

預告片內容顯示，摩根詢問川普：「那是一場公平自由的選舉，你選輸了。」川普回嗆：「只有笨蛋才這麼認為。」

2008年，摩根曾參加當時身為紐約房地產大亨川普製作兼主持的實境節目「誰是接班人明星版」(Celebrity Apprentice)。

專訪節目預告

來源：TalkTV

摩根在「紐約郵報」專欄撰文寫道，這段專訪是在川普「突然跳起來，看起來怒氣沖沖，對著瞠目結舌的拍攝團隊叫囂」的情況下結束。摩根指出，當時川普生氣說道：「把鏡頭關掉。」

川普在受訪中還稱參院共和黨領袖麥康諾「愚蠢」，以及前副總統潘斯「愚蠢和軟弱」。

摩根寫道，川普從側門離開拍攝現場時，一邊還大聲抱怨著「非常不誠實」。

川普發言人：預告剪輯誤導

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)則對國家廣播公司(NBC)發表聲明表示，節目預告片的剪輯方式嚴重誤導，把川普說「關掉鏡頭」的聲音放在他起身離開座位的畫面放在一起，看起來好像是川普突然發脾氣而結束訪問。

布多維奇說，錄音檔證明摩根在專訪最後其實說道「這是一段很精彩的訪問」，川普回答「是啊」，接下來川普才說「關掉鏡頭」。

英國籍的摩根日前與福斯新聞網(Fox News)母公司新聞集團(News Corp)簽約，「皮爾斯摩根未經審查秀」(Piers Morgan Uncensored)的川普專訪，預計25日在新聞集團旗下美國付費串流服務福斯國家網(Fox Nation)、英國Talk TV以及澳洲天空新聞網(Sky News)等頻道播出。

布多維奇表示，川普抱怨「非常不誠實」是指摩根一直要求再問最後一個題目，讓專訪越拖越長。布多維奇指出，節目預告片移花接木的剪輯手段非常可悲，「企圖利用川普來挽救一個失敗電視主持人的事業」。

摩根在專欄中寫道，原本敲定的專訪時間只有20分鐘，但後來訪問進行超過一小時。

川普 英國 澳洲

上一則

勝利？普亭稱成功「解放」馬立波 封鎖亞速鋼鐵廠

下一則

美再援烏8億武器 量身打造自殺式無人機

延伸閱讀

想攆走川普？國會暴亂後麥康諾、麥卡錫私下罵他王八蛋

想攆走川普？國會暴亂後麥康諾、麥卡錫私下罵他王八蛋
德州檢察長 施壓籌款網站GoFundMe

德州檢察長 施壓籌款網站GoFundMe
川普背書參選人歐塔加斯 田州共和黨初選遭除名

川普背書參選人歐塔加斯 田州共和黨初選遭除名
馬斯克開價收購 川普：推特太無聊了 無意回歸

馬斯克開價收購 川普：推特太無聊了 無意回歸

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件