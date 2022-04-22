被電視名嘴問大選不認輸 川普突喊「關掉鏡頭」怒離席

前總統川普(左)被指在接受電視名嘴摩根(右)專訪，被問到推翻選舉結果及國會暴動時，突然要求製作單位「關掉鏡頭」，並帶著怒氣起身離開座位。(電視截屏)

根據一段30秒節目預告片，前總統川普 接受電視名嘴摩根(Piers Morgan)專訪被問到推翻選舉結果及國會暴動時，突然要求製作單位「關掉鏡頭」且帶著怒氣起身離開座位。不過，川普團隊則公布專訪錄音檔指出，經過剪輯的預告片內容「非常不誠實」，專訪結尾時其實川普與摩根相互道謝，有說有笑。

預告片內容顯示，摩根詢問川普：「那是一場公平自由的選舉，你選輸了。」川普回嗆：「只有笨蛋才這麼認為。」

2008年，摩根曾參加當時身為紐約房地產大亨川普製作兼主持的實境節目「誰是接班人明星版」(Celebrity Apprentice)。

專訪節目預告

來源：TalkTV

摩根在「紐約郵報」專欄撰文寫道，這段專訪是在川普「突然跳起來，看起來怒氣沖沖，對著瞠目結舌的拍攝團隊叫囂」的情況下結束。摩根指出，當時川普生氣說道：「把鏡頭關掉。」

川普在受訪中還稱參院共和黨領袖麥康諾「愚蠢」，以及前副總統潘斯「愚蠢和軟弱」。

摩根寫道，川普從側門離開拍攝現場時，一邊還大聲抱怨著「非常不誠實」。

川普發言人：預告剪輯誤導

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)則對國家廣播公司(NBC)發表聲明表示，節目預告片的剪輯方式嚴重誤導，把川普說「關掉鏡頭」的聲音放在他起身離開座位的畫面放在一起，看起來好像是川普突然發脾氣而結束訪問。

布多維奇說，錄音檔證明摩根在專訪最後其實說道「這是一段很精彩的訪問」，川普回答「是啊」，接下來川普才說「關掉鏡頭」。

英國 籍的摩根日前與福斯新聞網(Fox News)母公司新聞集團(News Corp)簽約，「皮爾斯摩根未經審查秀」(Piers Morgan Uncensored)的川普專訪，預計25日在新聞集團旗下美國付費串流服務福斯國家網(Fox Nation)、英國Talk TV以及澳洲 天空新聞網(Sky News)等頻道播出。

布多維奇表示，川普抱怨「非常不誠實」是指摩根一直要求再問最後一個題目，讓專訪越拖越長。布多維奇指出，節目預告片移花接木的剪輯手段非常可悲，「企圖利用川普來挽救一個失敗電視主持人的事業」。

摩根在專欄中寫道，原本敲定的專訪時間只有20分鐘，但後來訪問進行超過一小時。