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曾說「亞裔少一點會更好」賓大女教授種族歧視 學生團體要求停職

記者顏伶如／綜合報導
賓州大學永久教職的法學教授艾咪‧瓦克斯，日前出言侮辱亞裔，遭到嚴厲批評。(取自賓州大學網站)
賓州大學永久教職的法學教授艾咪‧瓦克斯，日前出言侮辱亞裔，遭到嚴厲批評。(取自賓州大學網站)

賓州大學(University of Pennsylvania)法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)連續出現種族歧視言論，全美多個亞裔及非洲裔學生團體20日除發表譴責，還要求校方應予停職，禁止瓦克斯進入校園，也不准對學生講話。

國家廣播公司(NBC)報導，包括「全國非洲裔法學院學生協會」(National Black Law Students Association)、「全國亞太裔法學院學生協會」(National Asian Pacific American Law Student Association)、「北美南亞裔法律學生協會」(North American South Asian Law Students Association)等團體20日共同發函譴責瓦克斯的種族歧視言論。

瓦克斯幾個月前接受布朗大學(Brown University)社會學教授勞瑞(Glenn Loury)網路談話節目訪問時說：「亞裔民眾及亞洲移民如果少一點，美國將會比較好」，引發種族歧視爭議。瓦克斯在8日的「卡爾森今日秀」(Tucker Carlson Today)裡則說，非洲裔及亞裔民眾對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。

學生團體在信中寫道：「瓦克斯在長達21年時間裡，竟被允許能為少數族裔法學院學生教課、指導以及嘲諷，實在令人擔憂。」信中指出，很少人能夠理解，就讀法學院時如果一直被灌輸「不夠好」或「不屬於這裡」的訊息，將對學生帶來多麼沉重的壓力。

學生團體在信中呼籲賓州大學採取補救措施，包括解除瓦克斯所有任教職務，並且調查她20年任教期間為少數族裔學生打成績時是否公平。信中寫道，賓州大學對瓦克斯的調查，應對學生保持全面透明化，調查期間瓦克斯應該禁止進入校園。根據賓州大學法學院網站訊息，瓦克斯目前是兩堂課的授課老師。

「全國亞太裔法學院學生協會」會長、聖母大學(Notre Dame University)法學院學生楊狄倫(Dillon Yang，音譯)接受國家廣播公司訪問時說，只要想到瓦克斯在賓州大學任教時間極長，這當中可能造成哪些影響，「就覺得很恐怖」。

楊狄倫，教授應該以客觀中立方式為學生講授法律，讓法學院學生自行對法條產生個人看法，「很顯然的，她毫不掩飾對美國各個少數族裔團體的真實感受，我很難相信這些論調在教室裡不會流露出來」。

種族歧視 賓州 亞裔

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