為何新車味道很好聞？車廠請來氣味專家「設計嗅覺」

「新車氣味很好聞」日產汽車有專業人士負責嗅聞測試工作，確認每輛新車都有其獨特的氣味。圖為紐約車展展示的新車。（Getty Images）

許多人喜愛新車的氣味，大部分車款及運動型多功能休旅 車(SUV)的新車內部混雜著塑膠、防汙織物或一些真皮的氣味，這種氣味能夠引發情緒反應，汽車 製造商如Nissan 日產汽車甚至有專業人士負責嗅聞測試工作，確認每一輛新車都有其獨特的氣味。

汽車內裝材料有多項要求，必須符合耐用、易清潔、耐高溫等標準，另外還得聞起來令人舒適。

密西根Nissan材料工程師托里‧科爾(Tori Keerl)負責管理氣味專家團隊，他們必須仔細分析汽車內部所有配件的氣味。

科爾原先職位是塑料工程師，由於低價位車款內部材料多為塑膠，她很快就被賦予權責監督Nissan汽車的氣味呈現，「每次推出一款新車，我們就負責測試車內氣味。」

氣味團隊分別嗅聞車內各個配件，如方向盤、坐墊、遮陽板，確定氣味怡人或至少不難聞後才開始安裝，科爾說明駕駛座及後座都必須能聞到新車氣味。

前排座位與後座的氣味可能有很大差別，前座除了座椅還有儀表板、中控台以及螺絲、黏著劑、電線等零件；後座則大部分為座椅皮革或織布，以及腳下地毯。

來源：Nissan

儘管所有零件組裝前都經過嗅聞測試，但並非萬無一失，若氣味出了差錯，科爾團隊便展開調查，他們都是受過培訓與認證的氣味專家，調查時有條不紊地嗅聞車內的每一吋，直到縮小範圍，找出異味來源，氣味不同通常是因為供應商更換原料。

由於嗅覺會隨著時間改變，即使只相差一天也可能不同，所以氣味專家得定期重新接受盲測，測試時會分發未標示的小玻璃瓶，受測者需仔細辨認瓶中每一種氣味。

CNN Business的記者實測發現，嗅聞時沒看到實體並不容易辨認，記者在沒有看見瓶中物體的情況下，沒有認出他熟悉的松木氣味，直到答案揭曉才恍然大悟。

對各種氣味的感受也會因文化而異，科爾團隊的目標群眾為北美顧客；而歐洲與亞洲的消費者不見得喜歡北美顧客喜愛的氣味，反之亦然。