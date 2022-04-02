想證明川普有罪 眾院調查委員會施壓司法部長

司法部長加蘭德。（路透）

眾院調查去年1月6日國會暴動的委員會在向外界釋放更多的訊息，試圖表明前總統川普 及其盟友可能有罪，同時也向司法部 長加蘭德(Merrick Garland)施壓，要求他「做好你的工作，我們才可做我們的工作」。

委員會向加蘭德施壓表明，國會雖然可對1月6日暴動進行調查和發出傳票 以收集更多訊息，但只有司法部才能提出刑事指控，委員會的民主黨成員謝安達(Adam Schiff)說：「我們將履行自己的職責，司法部也必須同樣履職。」

調查委員會的成員幾乎篤信對川普及其支持者的調查完成後，將作為鐵板釘釘的刑事案移交司法部，如果司法部不全面起訴，將構成危害美國民主基石的危險先例。

面對國會施壓，試圖保護司法部不受政治壓力的加蘭德的處境危險：對與暴動有關的任何刑事指控都將引發一場風暴，使司法部檢查系統重新捲入黨爭的漩渦，而調查川普的「通俄案」和喜萊莉·柯林頓的「電郵門」都顯示，尖銳的黨爭產生的破壞力極大。

加蘭德未公開表示會否考慮起訴川普，但他發誓要對所有暴動參與者追責，無論查到哪個層級。

司法部對國會暴動者的刑事指控規模史上最大，包括參與和策劃暴動的人與極端組織成員，超過750人被控聯邦罪，逾220名被告認罪，100多人被判刑，至少90人等候宣判。

司法部的部分調查與國會的調查重疊，司法部1月底宣布要對謊稱川普勝選的部分選民進行調查後，國會也對其中十多人發出調查傳票。

但國會的調查想要得到更多的東西，前總統柯林頓任命的聯邦地區法官卡特(David Carter)做出裁決，指川普在試圖阻止2020年大選結果認證上可能構成犯罪的真實意圖，是要求川普的顧問伊士曼(John Eastman)將100多封電郵交給國會調查委員會，而委員會的焦點卻集中在法官裁決中說1月6日為「政變」。

專家表示，卡特法官的裁決僅涉及民事案，曾任聯邦檢察官的費城律師達尼魯伊茨(Justin Danilewitz)說，如果司法部要在法庭上證明(川普)不應使用總統豁免權，需有更高的舉證責任。