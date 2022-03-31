保住小金人？影藝學院懲處史密斯 或開除會籍暫停合作

男星威爾史密斯(右)在奧斯卡頒獎典禮上打了克里斯洛克(左)一記耳光，遭影藝學院懲處。(路透)

主辦奧斯卡 金像獎的影藝學院 (the Academy)30日召開緊急視訊會議，討論如何懲罰在頒獎典禮上動粗的新科影帝威爾史密斯(Will Smith)，官方最終決定對他祭出紀律處分程序；不過新民調 顯示，逾半受訪者怪洛克(Chris Rock)不該在史密斯妻子潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)的傷口上撒鹽開惡意玩笑，而責怪史密斯者摑掌者較少。

影藝學院聲明表示：「委員會今天針對史密斯先生違反影藝學院行為標準規範祭出紀律處分程序，他在周日奧斯卡頒獎典禮上的行為展現與他人不適當的肢體接觸、辱罵和威脅，對影藝學院的尊嚴造成傷害。」

「無論是現場或電視機前的觀眾，史密斯先生的行為都令人感到震驚且極具創傷性。洛克先生，我們對你在台上的遭遇致歉，也感謝你面對攻擊的當下處之泰然。」聲明並指出：「我們也向眾多被提名者、嘉賓和觀眾致歉，這本該是場慶祝的活動。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，影藝學院30日再次發表譴責史密斯的聲明，措辭比日前的簡短推文更加強烈，並向洛克及觀眾道歉；此外，影藝學院表示，史密斯動粗後曾要求他離席，但史密斯拒絕，堅持坐在原位。

影藝學院表示，「事件發展出乎我們意料，我們澄清史密斯曾被求離開觀眾席但他拒絕，我們也意識到可能要以不同的方式處理這個情況。」

好萊塢報導者(Hollywood Reporter)報導，影藝學院可能對史密斯祭出的懲處，包括眾多學院成員呼籲的暫停會籍，但不太可能收回小金人。

另外，影藝學院將在18日召開另一場會議，屆時「學院將採取紀律懲處，按規定可能包括暫停與史密斯先生的合作、開除會籍、或其他制裁」。

影藝學院管理高層，包括院長魯賓(David Rubin)、執行長哈德遜(Dawn Hudson)等人均參加30日這場緊急視訊會議，討論史密斯在27日頒獎典禮上打人的事件處置。

聲明中補充：「根據影藝學院的規範及加州法律，史密斯先生將會在委員會對他的懲處進行投票前15天收到通知，可提交書面說明並為他的暴力行為進行辯護。」

根據民主黨民調機構「藍玫瑰研究」(Blue Rose Research)在奧斯卡典禮後，在線上訪問2162名美國受訪者對於「誰錯更多」的看法，結果顯示53.3%的人認為洛克活該，47.7%的人覺得史密斯有錯。

民調顯示，超過一半的18歲到64歲受訪者認為洛克有錯，約51.8%的65歲以上民眾覺得史密斯越線。

不同性別對此議題的看法也不同，56.5%的女性認為洛克錯較多，52.4%的男性認為史密斯站不住腳。