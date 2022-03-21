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最快4月有新疫情？衛生署長：抗BA.2做好準備 不須恐慌

編譯柯立偉╱綜合20日電
疫情緩解，從聯邦到各基層郡市政府紛紛放寬防疫限制。圖為紐約市17日愛爾蘭裔聖派翠克大遊行，多數人不再戴口罩。(美聯社)
疫情緩解，從聯邦到各基層郡市政府紛紛放寬防疫限制。圖為紐約市17日愛爾蘭裔聖派翠克大遊行，多數人不再戴口罩。(美聯社)

由於Omicron變種病毒帶來的疫情趨緩，從聯邦到各基層郡市政府紛紛放寬防疫限制；然而，觀諸國際疫情現況，Omicron的BA.2型亞種病毒感染率日漸升高，似有漸漸取代Omicron之勢；美國公衛學家警告，雖然暫時看不出BA.2有再度加劇疫情的跡象，但因美國的防疫措施仍然不夠，必須做好BA.2襲美的準備。

專家表示，全美的確診病例數正在穩定下降中，顯見Omicron帶來的浪潮已經過去，但與此同時BA.2亞型變種病毒所占確診比例愈來愈大，上周新增確診案例中，感染BA.2亞型病毒者就占了25%，專家因此估計，BA.2亞型變種病毒的傳染力可能比原始Omicron病毒株高出約30%-50%。

紐約市17日愛爾蘭裔聖派翠克大遊行，與會者大多未戴口罩。(美聯社)
紐約市17日愛爾蘭裔聖派翠克大遊行，與會者大多未戴口罩。(美聯社)

斯克里普斯研究所(Scripps Research)免疫學家克莉絲提安．安德森(Kristian Andersen)就預估，BA.2亞型變種的傳播力可能每7至8天就呈倍數成長，比起Delta變種當時需花11天才翻一番還是快很多；她說：「我預計不久的將來必定還會看到一波確診高峰，最快可能四月，最慢大概初夏。」

不過，聯邦公衛署長莫西(Vivek Murthy)20日接受福斯新聞網訪問時表示，針對BA.2可能掀起的疫情，民眾應「做好準備」，不必對歐洲疫情反彈感到恐慌；他說：「新冠疫情還沒消失，我們應該做好準備，未來幾個月的疫情也可能起起落落，但我們擁有比以往更多的工具能讓更多人『遠離醫院』，只要做好接種補強針及加強藥物治療，我們就能平安度過來來去去的疫情；我們承受不起疫情繼續惡化的代價，但可以做好準備。」

事實上，由於許多民眾上次接種新冠疫苗的時間已超過六個月，包含輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)等疫苗廠商紛紛申請向年長者等免疫力較低的族群再接種第四劑補強針；但也有專家認為，目前研究顯示感染過Omicron原始病毒株的人對BA.2亞型變種有防護力，雖然還不確定這層保護力能持續多久，但因Omicron變種病毒是自去年年底才爆發，人體內的抗體至今尚未減少，暫時不必太擔心。

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