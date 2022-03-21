部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

面對通貨膨脹處在40年來最高水平，消費者正在削減支出，不斷調漲商品價格的服裝零售業者和百貨商店，開始遭遇價格上漲阻力。

梅西百貨 公司執行長根內特(Jeff Gennette)表示，梅西百貨試圖將部分床墊和沙發價格提高100元，但消費者拒絕埋單。服裝品牌Bella Dahl將T恤價格提高約20元，銷售額立即下滑，迫使公司調回原價。Bella Dahl品牌長米爾曼(Steven Millman)說：「反抗出現了！要是我們把價錢調高，銷售額會減半。」

各行各業近來都調高價格以抵消成本上漲，消費者本來都沒怎麼抗拒；但業內高管、分析師和消費者都表示，這種趨勢正開始改變，低價服裝和家具領域，反應尤其明顯。

商務部數據顯示，2月零售銷售情況較1月放緩；若與去年2月相比，銷售額增長17.7%，但這大部分是因為價格上漲。GlobalData研究公司數據顯示，汽油和食品等類別的所有增長都是由通貨膨脹帶動；至於在服裝領域，GlobalData總監桑德斯(Neil Saunders)表示，「愈來愈多消費者可能是預算 緊張，開始看價錢買東西，所以廠家以降價因應。」

根據NPD Group市場研究公司數據，從去年12月26日至3月5日這十個星期，服裝、鞋類、玩具和運動器材等日用品銷售額，與去年同期相比，有九周下降。NPD在2月份的調查，約43%消費者表示，若價格繼續上漲，將延遲購買不太重要的商品，以守住預算。NPD首席零售行業顧問柯恩(Marshal Cohen)表示，「價格敏感性開始顯現；消費者不想逾越的門檻出現了。」

以麻州北安普頓市居民庫克 (Calloway Cook)為例，他在疫情兩年多期間一直想買什麼就買什，但過去兩個月，他開始削減開支；價格上漲和俄羅斯入侵烏克蘭導致股市動盪，讓他覺得手頭不再寬裕；「現在似乎是節儉的好時機，」28歲、經營銷售草藥補充劑公司的庫克說。

住在北卡羅來納州夏洛特的金融博主杜瑪斯(Roketa Dumas)本來計畫今年春天添購一些新衣服，但最近她出門購物被大漲的價格嚇著了，本想買四條牛仔褲，最後只買了一條，「我預留的預算顯然不夠，」38歲的杜瑪斯說。

零售商正試圖弄清楚在不失去客戶的情況下，可以將價格推高多少，並在價格上漲不可行的情況下，制定變通之道。部分品牌正透過使用低檔皮革、輕質棉或更便宜裝飾來降低成本，也有些品牌轉向成本較低的製造技術，例如單刷而非雙刷織。

與此同時，消費者的抵制也因品項和品牌而異。奢侈品商家一直在抬高價格，需求也沒有明顯下降；因供應鏈短缺而稀缺的商品也會要求更高價格。與基本款T恤相比，消費者更願意為春裝等時尚商品買單。