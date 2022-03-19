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濃霧肇禍…密州135車雙向連環撞 6死

特派員黃惠玲／綜合報導
密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）
密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）

密蘇里州(Missouri)57號高速公路17日上午發生一起重大車禍，逾百輛汽車疑因濃霧發生追撞導致起火，六位民眾喪生，現場一片混亂；高速公路巡邏警官金德爾(Jeff Kinder)表示，撞毀車輛至少排到半哩長，「我從來沒有看過這種可怕景象」。

密州運輸廳因此緊急關閉事故路段，數以百計的車輛卡在該公路長達20小時，直到18日清晨5時該段封閉公路才恢復通車。

金德爾18日表示，這起事故發生在17日上午8時，地點在密州西南部查爾斯頓(Charleston)附近的57號州際公路(Interstate 57)。他說，該宗連環事故是南北雙向車道幾乎同時發生車禍。

密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）
密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）

他描述，第一起連環相撞發生在南向車道，接著北向車道也撞成一團，金德爾說，在事故中毀損車輛約有47輛，其中包括好幾輛卡車，「現場十分可怕，撞壞的車輛至少排到半哩長」。 

密西西比郡的救災中心主任波爾登(Zach Bolden)說，事發時該路段「霧非常濃」，推測有人踩了煞車而造成了這場連環車禍。在現場救援的史考特市消防局表示，總計超過135輛車相撞。

波爾登說，受傷人員都已被送到附近醫院醫治，輕傷者則在現場接受緊急治療，當地至少出動了12輛救護車以及兩架救護直升機。

密州57號公路17日發生連環車禍，殃及多達135輛車。(密蘇里州公共安全部門推特...
密州57號公路17日發生連環車禍，殃及多達135輛車。(密蘇里州公共安全部門推特)

車禍發生後，密州運輸廳緊急關閉57號公路密西西比郡雙向路段至少20小時。高速公路巡邏警官帕羅特(Clark Parrott)說，他在現場逐一檢視每輛車是否有傷者，並提供車上民眾瓶裝水；大約從下午1時30分起，他們就將未撞到的車輛逐一從現場移開。

密西西比郡法醫帕克(Terry Parker)說，以前只在災難電影，或芝加哥、聖路易斯這類大都市發生大火時，才會看到這樣的場景，「但在我們這邊從來沒有發生過」。

帕克說，他們正開始通知罹難者家屬；此外，若對當天車禍有任何疑問或欲提供資訊，可致電密蘇里州交通巡警總部：(573)840-9500。

密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）
密蘇里州57號公路17日發生連環車禍，多達135輛車相撞。（美聯社）

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