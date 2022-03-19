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莫德納向FDA申請 第4劑放行所有成年人

編譯洪毅／綜合18日電
莫德納藥廠請FDA核准為所有成年人接種第四劑疫苗。圖為莫德納新冠疫苗。(路透)
莫德納藥廠請FDA核准為所有成年人接種第四劑疫苗。圖為莫德納新冠疫苗。(路透)

莫德納17日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請，為所有成年人放行新冠疫苗第四劑補強針；與輝瑞15日向FDA申請，緊急批准65歲年長者接種第四劑相比，莫德納的申請範圍更廣，也更可能凸顯出國內公衛界對補強針的看法的分歧。

莫德納在聲明中表示，申請為所有人放行第四劑疫苗是為聯邦疾病防治中心(CDC)及醫療機構「提供靈活性」，讓他們依個別民眾的風險狀況，例如年齡及各種生理痼疾而自行決定建議接種劑量。

莫德納與輝瑞均在申請中提到CDC上個月的研究數據，指兩種疫苗的「住院保護力」從接種後兩個月的91%降至接種後四個月的78%；惟該研究尚未區分年齡及患者的生理狀況。

政府公衛機構日前曾表示，關注今年入秋之後，補強針產生的保護力可能將減弱的問題，此舉表明政府對高風險群放行第四劑的看法積極以待；但是對於莫德納範圍甚廣的申請，政府的態度仍屬未知。

公衛界對第四劑補強針存在迥然不同的看法；貝勒大學醫學院疫苗學家霍特茲(Peter J. Hotez)表示，他「強力支持」第四劑疫苗，這是因為第三劑補強針降低Omicron變種病毒住院率顯著有效，且疫苗保護力幾個月後會消退已是明確事實。

不過前FDA首席科學家古德曼(Jesse L. Goodman)表示，雖然已經知道疫苗保護力會消退，但是目前仍不清楚「重症保護力」消退的程度為何，也不清楚補強針的保護力會持續多久。

政府過去幾個月來致力於加強推動補強針，不過根據CDC的數據，目前全國三分之二的65歲以上長者已接種第三劑補強針，但全國僅48%的成年人接種補強針，約9300萬人。

政府在疫苗接種上還面臨資金快要見底的問題，白宮近期數次向國會表示，需要緊急批准更多資金，讓他們為未來的補強針或是其他防範特定變種病毒的疫苗接種部署作準備。

疫苗 莫德納 FDA

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