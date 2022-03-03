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才讚普亭侵烏「精明」 川普改口批俄「大屠殺」

記者顏伶如／綜合報導
川普先前稱普亭精明，現改口指俄國是「種族大屠殺」。（Getty Images）
川普先前稱普亭精明，現改口指俄國是「種族大屠殺」。（Getty Images）

前總統川普3日接受福斯商業新聞網(Fox Business) 女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時，改口以「大屠殺」(holocaust)一詞描述俄羅斯侵略烏克蘭；他並說，相信中國將會侵略(invade)台灣，而且時間點可能很快到來；至於中國很快攻打台灣的理由為何，川普則說：「因為他們看到了美國被治理得有多愚蠢。」

川普說：「他們看到我們的領導人根本無能，他們當然會動手，現在是他們的時機。」

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，這場俄羅斯與烏克蘭衝突裡，中國心照不宣地支持俄方，引發外界對於中國可能攻打台灣更加憂心。

在這段專訪中，川普一改上周大讚俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)「精明」、「頗有洞察力」的口吻，用「大屠殺」一詞形容俄羅斯侵略烏克蘭，並呼籲俄羅斯停戰。

川普受訪時說，俄羅斯應該「不要再殺害那些百姓了」；他表示，有些事情現在就可以跟俄羅斯交涉，俄烏戰爭可以透過取得協議而畫下句點。

他說：「這是一場大屠殺。這是很可怕的事情，而且正在持續發生。大家都目睹事發過程，每天晚上都在電視看到。」

過去幾天，川普數度發表聲明說，如果現在還在執政，俄烏戰爭就不會發生。俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國為獨立實體之後，川普上周稱讚普亭「精明」、「頗有洞察力」。

川普任內頻遭批評與普亭關係過於密切，與中國關係則起起落落。川普執政最後一年，美中關係惡化創下新低，川普政府把新冠疫情完全怪罪於北京。

川普接受巴爾帝羅默專訪時說，拜登政府對於阿富汗撤軍處理極為不當，中國國家主席習近平也看出美國將如何面對問題的箇中之道。

川普說，習近平看到美國把阿富汗人民拋下，把850億元拋下，不顧人民死活，就連美國公民都被丟包在阿富汗，到現在還在設法離開，「他看到機會來了，可以動手去做想做的事，那是數十年來中國一直想做的事」。

川普 俄羅斯 烏克蘭

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