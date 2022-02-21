物價飆漲人民吃不消 各州紛祭減稅措施

通膨對民眾生活造成衝擊，聯邦的紓困措施，也包含兒童抵稅福利。(美聯社)

新冠疫情後物價飆漲，通膨對民眾生活造成重大衝擊；緬因州 和肯塔基州州長都在本周推出減稅政策因應，而伊利諾、加州、麻州、佛羅里達、阿拉巴馬、華盛頓和密蘇里州州長，也在之前陸續發布各種減稅政策，藉此減輕民眾生活負擔。

過去幾個禮拜各州不分黨派都積極採取行動，例如華盛頓州的民主黨 州議會議員們就爭先恐後的提案，欲在期中選舉前改善油價、醫療費和食物上漲的困擾；目前州長們手頭上仍有未發完的聯邦政府紓困 資金，加上先前股市上漲，州政府現金充裕，應也會將這些錢回饋給納稅人。

「2022年兩黨都會持續祭出減稅政策，」稅務基金會(Tax Foundation)州稅計畫部副總監瓦查克(Jared Walczak)說：「我們看到各地方議員都在努力為民眾減輕納稅的負擔。」

稅務專家分析，議員們規畫的減稅範圍包括食物和家庭用品的採購、地稅、甚至零售用品和車稅不等；各州政策雖然不同，但目的旨在暫時地降低全民納稅額。

通膨對民眾生活造成重大衝擊，多州陸續發布各種減稅政策。(美聯社)

以阿拉巴馬州為例，州議員17日通過一項法案，在聯邦政府的紓困補助下，允許該州的所有家庭每月可透過兒童抵稅額降低或免除州稅。

此外，因車價不斷上漲造成動產稅率的提升，肯塔基州民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)也在16日簽署一項行政命令，抑制動產稅率繼續增加；而且貝希爾也支持州議員提出的法案，自今年7月1日起，未來一年的營業稅率將會降低1%。

民主黨籍緬因州州長珍奈特‧米爾斯(Janet Mills)22日提議，將該州盈餘4億1100萬元的一半回饋給民眾，發放500元的一次性支票；米爾斯的預算計畫還補充了幾項政策，其一是向州內10萬名中低收入戶提供每人1000元，做為可退還稅收抵免(refundable tax credits)的額度。