我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

拜登訂時間表：25年內要讓癌症死亡率減半

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統（左）與癌逝的波‧拜登（右）父子感情深厚。（Getty Images）
拜登總統（左）與癌逝的波‧拜登（右）父子感情深厚。（Getty Images）

拜登總統當年在大兒子波‧拜登(Beau Biden)罹癌過世後，即以副總統的身分發起根除癌症倡議；他2日訂下時間表，要在25年內，將癌症死亡率減少五成；不過這項目標被認為是個崇高理想，未必切合實際。

拜登在白宮宣布此項目標時，並未宣布將投入多少資金；但他說：「這是向世界證明美國可以做大事的時刻。」

美國總統上次向癌症宣戰是1971年尼克森(Richard Nixon)總統簽署「國家癌症法案」(National Cancer Act)，但50年來癌症研究進展緩慢。好處是，美國為對抗新冠病毒而開發疫苗，正巧得益於該法案。

美國防癌協會估計，今年將有191萬8030例罹癌新病例和60萬9360例癌症死亡案例，拜登的目標是每年挽救30萬人生命；政府認為這是可能的，因為過去20年死亡率已下降25%；目前癌症死亡率為每10萬人146人，2000年死亡率每10萬人近200人。

約翰霍普金斯大學腫瘤學和流行病學教授、美國防癌協會前首席醫學和科學官布勞利(Otis Brawley)表示，醫學研究進步讓我們可以「更加了解癌症生物學並為未來做更多努力」。

展望未來，進一步推廣公共衛生、降低吸菸等癌症風險、向人們宣傳最佳癌症研究，都可能減少癌症死亡；布勞利說，每年有13萬人因為沒有從已知科學中受益，最後死於癌症。

政府認為，增加篩檢和消除治療不公平，也可以遏制癌症；過去幾年因新冠疫情消耗醫療資源，導致人們錯過了逾950萬次癌症篩檢。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)醫學和人口健康教授勒納(Barron Lerner)表示，「放大目標」有助引起公眾關注議題，但死亡率減半的目標「極不可能」實現。

「乳癌戰爭」(The Breast Cancer Wars)一書作者勒納說：「癌症需要非常複雜的研究，將這些進步轉化為臨床環境也絕非易事。」

白宮向癌症宣戰，明顯與主政者個人經驗有關；第一夫人吉兒·拜登談到兒子波在2015年因腦癌去世，「偷走了我們的快樂」、「讓我們在悲痛中崩潰」；副總統賀錦麗也談到她母親身為癌症研究人員，協助「拯救女性生命」。

前總統歐巴馬執政時曾宣布癌症「探月計畫」(moonshoot program)，並在七年內獲得18億元用於資助相關研究；歐巴馬當時指定時任副總統的拜登負責「任務控制」。

拜登曾在回憶錄「答應我，爸爸」(Promise Me, Dad)寫道，他選擇不在2016年競選總統，主要是因為波的死；他宣布不尋求民主黨提名時曾說，他最大的遺憾是：「我本來想成為終結癌症的總統，因為這是可能的。」

癌症 吉兒·拜登 白宮

上一則

研究：每日多運動10分鐘 一年可救11萬條命

下一則

查克爾與她關係達20年 克里斯‧葛謨為遣散費洩不倫戀

延伸閱讀

一字之差 白宮不再使用「迫在眉睫」描述俄軍可能攻烏

一字之差 白宮不再使用「迫在眉睫」描述俄軍可能攻烏
美軍部署東歐 白宮：這是對北約承諾 不會入烏作戰

美軍部署東歐 白宮：這是對北約承諾 不會入烏作戰
一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭

一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭
大法官提名 拜登向2參院好友請益 也打電話給麥康諾

大法官提名 拜登向2參院好友請益 也打電話給麥康諾

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人