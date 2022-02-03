拜登訂時間表：25年內要讓癌症死亡率減半

拜登總統（左）與癌逝的波‧拜登（右）父子感情深厚。（Getty Images）

拜登總統當年在大兒子波‧拜登(Beau Biden)罹癌過世後，即以副總統的身分發起根除癌症 倡議；他2日訂下時間表，要在25年內，將癌症死亡率減少五成；不過這項目標被認為是個崇高理想，未必切合實際。

拜登在白宮 宣布此項目標時，並未宣布將投入多少資金；但他說：「這是向世界證明美國可以做大事的時刻。」

美國總統上次向癌症宣戰是1971年尼克森(Richard Nixon)總統簽署「國家癌症法案」(National Cancer Act)，但50年來癌症研究進展緩慢。好處是，美國為對抗新冠病毒而開發疫苗，正巧得益於該法案。

美國防癌協會估計，今年將有191萬8030例罹癌新病例和60萬9360例癌症死亡案例，拜登的目標是每年挽救30萬人生命；政府認為這是可能的，因為過去20年死亡率已下降25%；目前癌症死亡率為每10萬人146人，2000年死亡率每10萬人近200人。

約翰霍普金斯大學腫瘤學和流行病學教授、美國防癌協會前首席醫學和科學官布勞利(Otis Brawley)表示，醫學研究進步讓我們可以「更加了解癌症生物學並為未來做更多努力」。

展望未來，進一步推廣公共衛生、降低吸菸等癌症風險、向人們宣傳最佳癌症研究，都可能減少癌症死亡；布勞利說，每年有13萬人因為沒有從已知科學中受益，最後死於癌症。

政府認為，增加篩檢和消除治療不公平，也可以遏制癌症；過去幾年因新冠疫情消耗醫療資源，導致人們錯過了逾950萬次癌症篩檢。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)醫學和人口健康教授勒納(Barron Lerner)表示，「放大目標」有助引起公眾關注議題，但死亡率減半的目標「極不可能」實現。

「乳癌戰爭」(The Breast Cancer Wars)一書作者勒納說：「癌症需要非常複雜的研究，將這些進步轉化為臨床環境也絕非易事。」

白宮向癌症宣戰，明顯與主政者個人經驗有關；第一夫人吉兒·拜登 談到兒子波在2015年因腦癌去世，「偷走了我們的快樂」、「讓我們在悲痛中崩潰」；副總統賀錦麗也談到她母親身為癌症研究人員，協助「拯救女性生命」。

前總統歐巴馬執政時曾宣布癌症「探月計畫」(moonshoot program)，並在七年內獲得18億元用於資助相關研究；歐巴馬當時指定時任副總統的拜登負責「任務控制」。

拜登曾在回憶錄「答應我，爸爸」(Promise Me, Dad)寫道，他選擇不在2016年競選總統，主要是因為波的死；他宣布不尋求民主黨提名時曾說，他最大的遺憾是：「我本來想成為終結癌症的總統，因為這是可能的。」