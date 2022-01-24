我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

拜登施政滿意度大跌 NBC民調：72%民眾認為美國邁向歧途

編譯陳韻涵／綜合23日電
NBC民調顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進；福斯新聞網民調則顯示，拜登總統的施政滿意度僅47%，60%受訪者不支持他連任。（美聯社）
NBC民調顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進；福斯新聞網民調則顯示，拜登總統的施政滿意度僅47%，60%受訪者不支持他連任。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)民調顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進；福斯新聞網(Fox News)民調則顯示，拜登總統的施政滿意度僅47%，60%受訪者不支持他連任。

NBC民調顯示，大多數選民認為國家邁上歧途，家戶所得跟不上生活開銷，政黨極化仍會持續威脅美國民主和執政黨；更慘的是，執政黨及其官員的支持率偏低，選民對11月期中選舉興趣缺缺。

NBC請受訪者描述現在的生活，前幾名答案是「每況愈下、分裂、負面、掙扎、失落和糟糕」。

民主黨民調專家霍維特(Jeff Horwitt)說：「每況愈下、分裂、民主遭質疑、落後等，這是國民邁入2022年的感受。」

這種悲觀情緒不利民主黨續掌白宮與國會，NBC民調顯示，民主黨在期中選舉中對共和黨僅有不到一個百分點的優勢，拜登的支持率不到40%。

另外，據福斯新聞網23日公布的全國民調顯示，60%受訪者不會在2024年大選中支持拜登，這讓拜登的連任希望比前總統川普和歐巴馬執政同期都還渺茫。

拜登就任一周年，經濟焦慮感加劇，疫情不受控制，52%受訪者不認同拜登的施政表現，只有47%選民認可拜登的施政表現；副總統賀錦麗(Kamala Harris)的支持率更慘，只有43%。

該民調顯示，選民不滿拜登施政的項目分別是外交政策、經濟和邊境安全。

華府抗議活動不斷，反疫苗民眾23日上街示威，NBC民調顯示，72%受訪選民認為國...
華府抗議活動不斷，反疫苗民眾23日上街示威，NBC民調顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進。（Getty Images）

拜登 民調 民主黨

上一則

北京冬奧選手村預開 20多國先遣人員入住

下一則

拜登非裔支持率從9成跌到6成 選民：上任後一事無成

延伸閱讀

拜登傳將派5000美軍駐東歐抗俄 最快本周決定

拜登傳將派5000美軍駐東歐抗俄 最快本周決定
留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色

留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色
歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵

歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵
居家檢測劑免費登記專線 提供150種以上語言服務

居家檢測劑免費登記專線 提供150種以上語言服務

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人