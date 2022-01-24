拜登施政滿意度大跌 NBC民調：72%民眾認為美國邁向歧途

NBC民調顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進；福斯新聞網民調則顯示，拜登總統的施政滿意度僅47%，60%受訪者不支持他連任。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)民調 顯示，72%受訪選民認為國家朝錯誤方向前進；福斯新聞網(Fox News)民調則顯示，拜登 總統的施政滿意度僅47%，60%受訪者不支持他連任。

NBC民調顯示，大多數選民認為國家邁上歧途，家戶所得跟不上生活開銷，政黨極化仍會持續威脅美國民主和執政黨；更慘的是，執政黨及其官員的支持率偏低，選民對11月期中選舉興趣缺缺。

NBC請受訪者描述現在的生活，前幾名答案是「每況愈下、分裂、負面、掙扎、失落和糟糕」。

民主黨 民調專家霍維特(Jeff Horwitt)說：「每況愈下、分裂、民主遭質疑、落後等，這是國民邁入2022年的感受。」

這種悲觀情緒不利民主黨續掌白宮與國會，NBC民調顯示，民主黨在期中選舉中對共和黨僅有不到一個百分點的優勢，拜登的支持率不到40%。

另外，據福斯新聞網23日公布的全國民調顯示，60%受訪者不會在2024年大選中支持拜登，這讓拜登的連任希望比前總統川普和歐巴馬執政同期都還渺茫。

拜登就任一周年，經濟焦慮感加劇，疫情不受控制，52%受訪者不認同拜登的施政表現，只有47%選民認可拜登的施政表現；副總統賀錦麗(Kamala Harris)的支持率更慘，只有43%。

該民調顯示，選民不滿拜登施政的項目分別是外交政策、經濟和邊境安全。