被控要為500萬人的死負責 佛奇怒批煽動：已有人想殺我

對參議員保羅一再的質疑與責難，佛奇11日在參院聽證上當場發飆，有備而來的拿出網站截圖說明有人對他進行生命威脅。(Getty Images)

白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci)11日在參院 衛生委員會聽證會上大發雷霆，痛斥共和黨聯邦參議員 保羅(Rand Paul)對外「扭曲」所有與他相關的事實，讓他和家人承受生命威脅；其中包括上個月被捕的一名男子將他列入「殺戮黑名單」；佛奇指責保羅：「為自己的政治利益，製造災難性傳播」。

聽證中，佛奇也對參議員馬歇爾(Roger Marshall)當場多次要求他公開他年薪43萬4212元的財務狀況，反應不悅；佛奇向馬歇爾說明他的財務狀況均有公開文件可查，人們還聽到沒有及時關掉的麥克風傳出他低聲抱怨：「老天哪，真是個白痴。」

共和黨籍參議員馬歇爾11日以圖表方式，多次要求佛奇公開他年薪43萬4212元的財務狀況。被佛奇批為「白痴」。(路透)

參院衛生委員會就政府對Omicron變種毒株反應舉行的聽證會上，保羅將學校停課、美國染疫死亡人數高，歸咎於佛奇，指責佛奇坐領42萬高薪，總是攻擊與他意見不同的科學家；保羅過去一年來一直不斷抨擊佛奇，11月還曾要佛奇辭職。

面對保羅的質疑與責難，佛奇當場發飆說：「這種事情一再發生，你一直對我進行人身攻擊，而且完全沒有任何證據。你這樣做是出於政治原因。」

佛奇進一步表示，「只要去保羅的官網，就會看到『開除佛奇』，還鼓勵人們為此捐獻；你根本是為了你的政治利益在製造災難性傳播。」

佛奇向委員會強調，「他指責我完全不實的事情，會激起人們的瘋狂想法；我的生命受到威脅，我的家人和孩子受到騷擾。」

共和黨參議員保羅11日在參院聽證上再度摃上佛奇，惹得佛奇當場發飆。(路透)

佛奇特別提到，愛阿華州警方才在聖誕節前於80號州際公路攔下一名25歲加州男子並將他逮捕，因為警方在此人車上發現突擊步槍和彈藥，並起獲他計畫在華盛頓特區攻擊的「殺戮名單」，其中包括佛奇、拜登總統及前總統柯林頓和歐巴馬。

佛奇說：「因為他認為我可能是在殺人。」佛奇指責保羅對外聲稱他「應為400或500萬人的死負責」，非常不負責任。

面對佛奇的斥責，保羅回擊表示，佛奇總是單方面聲稱任何對他的批評都是「對科學本身的批評」，這個想法「非常危險」。