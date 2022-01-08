拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減

麻州大學紀念醫院急診室爆滿，圖為醫護人員照顧急症病患。(Getty Images)

拜登總統7日表示，新冠肺炎 不可能永留美國，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則預估，Omicron疫情 尚未達高峰，病例數可能暴漲後驟減；目前美國確診數節節升高，新冠住院病患逼近去年1月的最高紀錄，同時全球總確診數突破3億例，去年底至今年初的單周確診數，激增約450萬例。

「新冠肺炎不會留在美國，我們能夠控制住。」拜登7日在白宮表示，他不認為當前新冠疫情爆發是新常態，「新常態不會是現況，疫情會逐漸轉好，我們會持續採用很多工具，協助控制疫情和其他新冠病毒株。」

麻州大學紀念醫院急診室爆滿，圖為病人接受各種不同的藥物注射。(Getty Images)

雖然美國病例數持續攀升，但拜登表示，跟去年相比，美國現在更能因應疫情，「現有90%學校已開放，因為我們透過『復甦法案』投入時間與經費，幫助學校重新開放。」

他也表示，美國目前每月有3億次新冠檢測。

不過瓦倫斯基7日告訴NBC「今日」(Today)節目：「我認為美國還沒達到高峰。」

瓦倫斯基指出，雖然Omicron迅速在全國病例暴增，但可能來得快去得也快，即病例數突然遽增，但也會很快下降，情況可能類似南非疫情；「我認為病例陡增的地方，病例數也很可能會直落。」

根據全國廣播公司新聞(NBC News)統計，全美新冠肺炎新增確診數比兩周前增加逾204%。

12萬人住院 逼近去年紀錄

根據路透統計，美國新冠肺炎6日新增確診66萬2000例，寫下美國單日確診第四高，過去一周平均單日新增確診59萬7000例；截至7日上午，美國新冠住院病患已達近12萬3000人，未來幾天恐逼近去年1月創下的最高紀錄13萬2000人。

隨著Omicron變種病毒迅速超越Delta在美國佔比，去年12月底以來的新冠住院病患也穩定上升，雖然Omicron被認為較不易引發重症，但公衛官員警告，Omicron病患人數眾多，恐壓垮醫院系統，有些醫院因人力不足已出現警訊。

近半數州 延後非必要手術

德拉瓦、伊利諾、馬里蘭、俄亥俄、佛蒙特、華盛頓、賓州和華府特區的新冠住院病患數，近日均創下新高紀錄；確診數大增，迫使美國近半數州的醫院系統延後非必要手術。

病歿人數是住院人數的延後指標，根據路透統計，美國新冠病歿人數穩定維持在單日平均約1400人，遠低於去年紀錄；但瓦倫斯基仍警告：「我們還會看到更多病例。」

全球總確診數 突破3億例

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球新冠肺炎確診數6日突破3億例，單周新增確診從12月底550萬例遽增至今年初近1000萬例。

儘管全球新冠確診數暴增，但最近幾周病歿人數卻見下滑，多國的新冠住院人數雖也漸上升，但占比仍遠低於前幾波疫情。