Omicron後新變種 法國已12例 染疫者曾至非洲喀麥隆旅行

法國出現新變種病毒，懷疑來自非洲喀麥隆。圖為馬賽一家醫院的急診室正在救治新冠病人。(Getty Images)

新冠病毒又出現新變種，法國科學家表示，該國12起新增病例感染最新的變種病毒 ，且抗疫苗性和傳染性都比原病毒更強，染疫者皆曾至非洲喀麥隆旅行；但好消息是，目前在別的國家都還沒有出現病例，也沒有跡象顯示可能超越具有超強傳染力的Omicron 。

馬賽地中海感染研究中心(IHU Méditerranée Infection)去年12月10日發現該變種病毒，據稱有46種變異體；但疫情尚未傳開，也未被世界衛生組織(WHO)標記。

發現病毒的是該研究中心領導教授科爾森(Philippe Colson)；他表示：「在馬賽地區確實有幾起病例是感染最新變種病毒，我們先命名為IHU變種病毒。」

法國出現新變種病毒，懷疑來自非洲喀麥隆。圖為馬賽一家醫院的急診室正在救治新冠病人。(Getty Images)

根據醫學論文預印本平台medRxiv網站上的報告，該病毒的序號為B.1.640.2，不過其他醫學期刊尚未發表相關研究。

科學家指出，IHU變種與去年9月在剛果共和國發現的另一變種病毒B.1.640基因不盡相同；但檢測 結果指IHU帶有突變體E484K，使其抵抗疫苗的能力更強；另外還有與先前變種病毒Alpha相同的N501Y變異體，使其更具傳染性。

科學家們也表示：「這項發現再次凸顯，新冠病毒的病毒株SARS-CoV-2的不可預測性，尤其自國外引入的狀況，讓疫情更難受到控制。」

法國新冠肺炎確診者目前以感染Omicron為主，占比超過六成；科學家稱IHU並非為Omicron的近親，也還沒有證據顯示IHU有可能超越Omicron成為主要感染源。

Omicron病毒序號為B.1.1.529，攜帶約50種變異體，即使在具有一定免疫程度的群體中仍具高強度傳染力；但更多研究顯示，Omicron引發重症的機率相較之前的病毒更低。

法國對變種病毒也建立了良好的監控機制，幾乎有任何變種都能以最快的速度被發現；而在英國，10例確診僅有三人會接受變種病毒的檢測。