堪大教授陶豐遭控間諜 亞裔團體籲：終止中國行動計畫

堪薩斯大學教授陶豐遭控為中國政府擔任科技間諜，亞裔維權倡議團體要求拜登政府終止前總統川普啟動的「中國行動計畫」，以免為華裔科學家受到冤枉。（取自apajustice網站）

堪薩斯大學(University of Kansas)化學工程教授陶豐 (Feng "Franklin" Tao) 遭控為中國政府擔任科技間諜 後努力洗刷清白，但事發兩年多以來不僅工作沒了，還幾乎瀕臨破產；過去一年來，亞裔維權倡議團體頻頻要求拜登政府終止前總統川普啟動的「中國行動計畫」(China Initiative)，因為華裔 科學家被冤枉，受到牽累的家庭則飽受精神創傷及財務打擊。

2019年8月，聯邦調查局(FBI)探員以詐騙罪名逮捕陶豐，指控他未如實申報與一所中國大學有關；陶豐因此失去工作，明年3月出庭受審若被定罪還將面臨20年監禁。

對於遭到指控的所有罪嫌，陶豐透過辯護律師團堅稱無罪，並指控聯邦調查局向法院申請搜所令時，故意使用線民提供的假訊息。

陶豐的妻子潘紅(Hong Peng，音譯)指出：「我們一直活在恐懼之中，擔心受到司法迫害導致骨肉分離。」她說，兩名在美國出生、正值青春期的孩子，精神健康深受這起事件影響，律師花費則已接近100萬元。

一肩扛起家計的潘紅目前做三份工作，她是超音波技術師，有時候24小時上班，只為賺錢養家。陶豐一家已在GoFundMe網站募得35萬元，但各種帳單還是遲繳超過兩個月。

川普任內為清查在美國大學及研究機構偷竊商業機密的中國經濟間諜，2018年啟動「中國行動計畫」，共有20多名華裔學者遭到法辦，陶豐是第一個案例。

「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ) 律師草川義世良 (Gisela Kusakawa)指出，「中國行動計畫」影響了美國公民 、擁有永久居留權者、移民、國際學生以及訪問學者，「這項計畫的理論基礎是，要以懷疑眼光對待所有華裔科學家以及任何與中國有關係的學者」。

根據「麻省理工科技評論」(MIT Technology Review) 統計，「中國行動計畫」當中遭到起訴的148人中，將近九成為華裔血統，身分則包括美國公民、中國公民以及香港居民或東南亞國家公民。