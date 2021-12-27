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疫情期間「暫緩還學貸」拜登政府延至5月1日到期

編譯郭宣含／綜合26日電
拜登政府已把原本將於明年1月13日到期的大學學貸暫時免還政策延至明年5月1日。圖為賓夕伐尼亞印第安納大學校園。（美聯社）
拜登政府已把原本將於明年1月13日到期的大學學貸暫時免還政策延至明年5月1日。圖為賓夕伐尼亞印第安納大學校園。（美聯社）

拜登政府日前宣布延長學貸延後償付期，從原定明年1月31日到期日延到5月1日，期間將維持貸款零利率並暫停追討債務，讓數千萬名美國人得以在疫情期間延後付款。

這項措施自疫情初期以來便實施，原定在明年1月31日到期；拜登總統表示，美國人在疫情間恢復財務狀況，需要比恢復工作花上更久的時間，尤其是背負學貸的民眾。

拜登在聲明中指出：「我們知道有數百萬名學貸借貸人，他們仍承受疫情衝擊，需要一些時間才能繼續償款。」拜登表示，這是他和副總統（賀錦麗）都高度關切的議題。

政府官員原本表示，他們先前預期1月是最後一次延期，但就算經濟轉好，當局仍擔心借貸者尚未準備好開始還債；一旦延後償付期到期，那些繳不出學貸的人可能因為討債行動，而被抽走薪資和補助。

這項政策適用於逾3600萬名美國人，他們的學貸債權方是聯邦政府；根據教育部最新數據，學貸總額超過1兆3700億元。目前約有三分之一借貸人違約或拖欠繳款，他們平均每月支付400元。

政府官員表示，延長償付期能幫助其他約500萬名現在還在校的借貸人，他們還未開始還款，但已開始累積利息。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示，這項延長令可讓學生根據財務需求，調整還款計畫。

學貸一筆勾銷？仍在討論中

川普政府2020年3月暫停聯邦學貸支付，之後又延長至2021年1月；拜登已兩度將延後償付期延長，教育部也擔心突然要求開始還款，恐對學生和當局造成衝擊。

當局也在討論是否要乾脆將學貸一筆勾銷，部分共和黨人支持大規模免除債務，但拜登質疑他是否有權這麼做，法律學者對此看法不一；拜登已要求教育部和司法部著手研究，此議題仍在討論中。

拜登先前表示，他支持減除多達1萬元的學貸金額，但他主張此舉應由國會制定。

拜登 教育部 疫情

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