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全美死亡、住院風險攀升「無可避免」比去年冬天更慘

編譯洪毅／綜合19日電
新一波Omciron病毒來勢洶洶，各地主動檢測的人數大增。圖為紐約市曼哈頓時報廣場上19日民眾排長龍等候檢測。(美聯社)
新一波Omciron病毒來勢洶洶，各地主動檢測的人數大增。圖為紐約市曼哈頓時報廣場上19日民眾排長龍等候檢測。(美聯社)

新冠Omicron變種病毒來勢洶洶，全國公共廣播電台(NPR)報導，來自奧斯汀德州大學的團隊模擬Omicron病毒在今冬侵襲美國的各種可能情勢，發現其最悲觀情境甚為「恐怖」，是上次冬天疫情高峰的一倍以上，但今冬更高的確診數、更多的住院人口、更大的人命損失已幾乎不可能避免。

該團隊透過輸入傳播速度、突破抗體的機率、補強針接種量等各種變因，模擬出16種今年冬天可能的疫情形勢；其中最悲觀的情境是：1月底時，平均每天超過50萬人染疫，2萬9812人住院、3876人病歿，確診人數是上次冬天高峰的一倍以上，領導該團隊的蘿倫‧邁爾斯(Lauren Meyers)就說，這是個「可怕」的情境。

雖然此情境的假設是：將Omicron病毒突破抗體的能力設定到最強，並假定其致病力比Delta變種病毒強，還有全美未採取進一步的防疫措施；這一切讓這種情境的發生機率極低，尤其是目前初步數據都指出，Omicron病毒雖然突破抗體能力強，但是重症率非常低。

但儘管如此，就算是最樂觀的預測，1月中旬的疫情高峰仍會達到每日18萬9069人確診，是當前的兩倍，還有1萬538人住院及1412人病歿，而邁爾斯尚且稱這是個「充滿希望的小顛簸」，因為至少不會造成醫療體系負擔，也不會有那麼多人命損失。

而今冬最可能發生的情境卻是：介於最樂觀與最悲觀之間，鑒於最樂觀的情境尚且比現在嚴重，故明年1月看到比現在更高的確診數、更多的住院人口、更大的人命損失已幾乎不可能避免，尤其是迄今未接種者仍高達數千萬人，重症風險較大，讓部分地區醫療資源吃緊。

邁爾斯表示，要讓疫情盡可能壓低，「現在」就要有對應政策，必須嚴肅以待，如鼓勵更積極的防疫措施，至於最重要的則是讓更多人接種補強針，因為所有的情境都顯示，補強針能夠降低疫情；「現在『踩剎車』，才能避免之後被迫要『急煞車』。」

這是最早的全美Omicron病毒情境模擬，東北大學計算流行病學者瓦斯皮革納尼(Alessandro Vespignani)也在進行模擬；瓦斯皮革納尼表示，Omicron病毒也有可能成為流行病，也就是病例大幅增加，但是住院、病歿案例沒有增加，但仍要為最壞的情況做準備，畢竟現在「我們所知依然極少」。

Omicron 疫情 變種病毒

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