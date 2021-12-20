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研究：輝瑞與莫德納+補強針 才能抵抗Omicron

編譯柯立偉／綜合19日電
最新研究指，輝瑞與莫德納兩款疫苗加上補強針，可以擋住突破式的Omicron病毒感染。(美聯社)
最新研究指，輝瑞與莫德納兩款疫苗加上補強針，可以擋住突破式的Omicron病毒感染。(美聯社)

Omicron變種病毒現蹤以來，針對此種變異病毒的初步研究漸漸出爐；多數結論都指出，只有mRNA的輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)加上補強針才能有效避免Omicron感染，全球市占率最高的阿斯特捷利康(AstraZeneca)、各國近半人口施打的中國國藥、科興，及俄製衛星五號疫苗(Sputnik V)對Omicron的保護力趨近於零。

紐約時報19日報導，研究報告表示，所有疫苗都能有效避免Omicron變種病毒帶來的重症，但除了輝瑞與莫德納以外，其他幾款疫苗均無法避免突破性感染；由於全球多數國家採用阿斯特捷利康、科興或國藥疫苗為民眾接種，Omicron變種病毒對現有疫苗高逸脫的特性，預料將影響全球防疫布局。

全球不少國家施打中國與俄羅斯產製的疫苗，但研究報告指出，即使施打補強針，這些疫苗...
全球不少國家施打中國與俄羅斯產製的疫苗，但研究報告指出，即使施打補強針，這些疫苗難敵變異的Omicron病毒。(美聯社)

研究人員指出，抗體與T細胞都是疫苗誘發對新冠病毒免疫的重要機制，由於T細胞仍能識別Omicron變種，因此仍然可以有效避免重症，且從全球統計數據觀察，Omicron造成的重症不多，目前全球僅有英國有一起死亡個案；然而若是再度引爆大規模感染，全球的公衛體系仍將不堪重負。

智庫全球公衛政策中心(Global Health Policy Center)主任莫里森(Stephen Morrison)說：「先不管重症，單純就感染Omicron的人口而言，規模將大到足以壓垮各國的公衛體系；如果真的在全球範圍內爆發疫情，可以說是『另一場抗病毒戰爭的開端』。」

全球不少國家施打中國與俄羅斯產製的疫苗，但研究報告指出，即使施打補強針，這些疫苗...
全球不少國家施打中國與俄羅斯產製的疫苗，但研究報告指出，即使施打補強針，這些疫苗難敵變異的Omicron病毒。(美聯社)

特別像是拉丁美洲、非洲等地多個國家，由於大量進口中製及俄製疫苗，無法擋住Omicron變種病毒的擴散；即便疫苗可以讓已接種者避免重症，但病毒仍能透過已接種者傳染給未接種者，導致疫情再度爆發；因此，以非mRNA疫苗作為主要接種劑的國家與採用mRNA疫苗的國家間，防疫成果會有明顯差別。

然而，這並不代表以mRNA疫苗為多數民眾接種的國家可以很快擺脫疫情的陰霾，由於全球仍有大量人口連第一劑疫苗都尚未施打，如非洲只有13%的人口接種第一劑疫苗，當未接種者感染新冠病毒後，病毒進一步變異成Pi病毒或Rho病毒也不無可能。

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