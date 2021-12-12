有錢也拿不到 FAA 「太空人之翼」徽章 不再發給觀光客

上過太空的人會得到NASA的「太空人之翼」紀念章，但由於商業飛行普遍，NASA已決定不再對商業飛行者發出「太空人之翼」。圖為貝佐斯獲得「太空人之翼」徽章。(美聯社)

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)10日宣布，某些人士搭乘私人太空船登上太空之後獲頒的小型金色徽章「商業宇宙太空人 之翼」(Commercial Space Astronaut Wings)，計畫將於1月結束，但今年稍早完成太空之旅後提出申請的十多名人士，仍可領取。

亞馬遜(Amazon)網站及藍源(Blue Origin)創辦人、億萬富豪貝佐斯 (Jeff Bezos)今年7月完成太空之旅，將可領到「商業宇宙太空人之翼」徽章，成為一名商業太空人(commercial astronaut)。

同樣的可以領到「商業宇宙太空人之翼」徽章的少數人士，還包括7月登上太空的維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人、英國億萬富豪布蘭森(Richard Branson) ，以及10月間搭乘藍源太空船上太空的資深影星威廉沙特納(William Shatner)。今年9月間，搭乘太空探索科技公司(SpaceX)飛龍號(Crew Dragon)太空船首航的四名乘客，也都可以獲得徽章。

透過這項規定改變，聯邦航空總署可以避免尷尬，因為某些參加太空之旅的民眾只是太空觀光 客，並非太空人。

「商業宇宙太空人之翼」計畫是由聯邦航空總署商業太空辦公室第一位處長史密斯(Patti Grace Smith)創立，目的在於鼓勵民間機構研發可以載人的太空船。2004年起開始有符合資格者獲頒徽章，第一位獲得徽章的是將縮尺複合體公司(Scaled Composites)太空船一號(SpaceShipOne)飛上太空的試航員梅維爾(Mike Melvill)。

根據原本規定，領取「商業宇宙太空人之翼」徽章的資格為，飛行高度至少到達50哩高空，也就是美國國家航空暨太空總署(NASA)及美國空軍認定的太空界線，同時必須身為太空船的「機組人員」(flight crew)。

貝佐斯登上太空的隔天，聯邦航空總署發現太空旅行將變得越來越頻繁，開始研議從嚴解釋「商業宇宙太空人之翼」徽章頒發資格。根據新版規定，機組人員必須在太空之旅途中從事與公共安全具有重要關聯的任務，或者對於人類太空飛航安全有著卓越貢獻。