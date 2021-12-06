我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀

編譯潘勛／綜合5日電
前共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98 ，被譽為是「真正的美國英雄」。(美聯社)
前共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98 ，被譽為是「真正的美國英雄」。(美聯社)

共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾(Bob Dole)5日晨於睡夢中去世，享耆壽98，消息傳出，兩黨達官顯要、前軍方高層均表哀悼之意，另推崇杜爾一生為國奉獻。

美聯社報導，曾與杜爾是參院多年同事的拜登總統表示，杜爾堪稱國家史上少有的元老政治家、二戰中的偉大英雄，是他的朋友；拜登稱自己可由杜爾取得可信賴的建言，杜爾時常適時以幽默言語化解劍拔弩張態勢；他會想念杜爾這位朋友，感謝兩人共有的時光，拜登家與杜爾家友誼長存。拜登另下令全國降半旗到9日，向杜爾致敬。

前總統布希表示，得聞杜爾去世，咸感哀傷；杜爾是愛國好人，代表美國最好的價值，二戰從戎捍衛、在參院推動這些價值，以人夫、人父及朋友一生實踐美國價值；布希家族向杜爾致敬，感謝他一生秉持原則為國服務。

前總統川普指出，杜爾是美國二戰英雄，真心愛國；為偉大的堪薩斯州服務有成，共和黨因為他的服務而更強大；全國都為他過世而哀悼，禱告則與杜爾遺孀、一家人同在。

杜爾在1997年獲頒總統自由獎章。（路透）
杜爾在1997年獲頒總統自由獎章。（路透）

美國退伍軍人協會會長迪拉德(Paul E. Dillard)表示，杜爾之過世，讓國家痛失一位孜孜不懈於推動退伍軍人福利的政治家；杜爾二戰便成為英雄，接下來成為國會最受尊敬的喉舌；在他決心帶領下，國家二戰紀念碑建造竣工；因為杜爾愛國的偉大服務，美國變成更好的國度；迪拉德謹代表退伍軍人向杜爾遺孀伊莉莎白等杜爾家族致上弔唁之忱。

前總統歐巴馬則推崇杜爾是戰爭英雄、政治領袖兼政治家，他一生事業及言行舉止，都讓人回想到「最偉大世代」(Greatest Generation)服膺原則，讓國家高於政黨。

前總統柯林頓表示，杜爾一生奉獻於服務美國民眾，由二戰的英勇，到任職國會35年皆是如此；杜爾二戰受傷，但竟能克服因傷致殘，奉獻得更多，足資今日國人及後人奉為榜樣。

拜登 參院 共和黨

上一則

憂釀Omicron超級傳播 企業紛紛停辦聖誕、跨年派對

下一則

前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位

延伸閱讀

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

甘迺迪中心榮譽獎 拜登恢復總統出席的傳統慣例

甘迺迪中心榮譽獎 拜登恢復總統出席的傳統慣例
CNN：拜登政府預計本周宣布「外交抵制北京冬奧」

CNN：拜登政府預計本周宣布「外交抵制北京冬奧」
曾參選總統 資深參議員杜爾辭世 享壽98歲

曾參選總統 資深參議員杜爾辭世 享壽98歲

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議