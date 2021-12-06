前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀

前共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98 ，被譽為是「真正的美國英雄」。(美聯社)

共和黨 前參院 領袖、曾代表黨競選總統的杜爾(Bob Dole)5日晨於睡夢中去世，享耆壽98，消息傳出，兩黨達官顯要、前軍方高層均表哀悼之意，另推崇杜爾一生為國奉獻。

美聯社報導，曾與杜爾是參院多年同事的拜登 總統表示，杜爾堪稱國家史上少有的元老政治家、二戰中的偉大英雄，是他的朋友；拜登稱自己可由杜爾取得可信賴的建言，杜爾時常適時以幽默言語化解劍拔弩張態勢；他會想念杜爾這位朋友，感謝兩人共有的時光，拜登家與杜爾家友誼長存。拜登另下令全國降半旗到9日，向杜爾致敬。

前總統布希表示，得聞杜爾去世，咸感哀傷；杜爾是愛國好人，代表美國最好的價值，二戰從戎捍衛、在參院推動這些價值，以人夫、人父及朋友一生實踐美國價值；布希家族向杜爾致敬，感謝他一生秉持原則為國服務。

前總統川普指出，杜爾是美國二戰英雄，真心愛國；為偉大的堪薩斯州服務有成，共和黨因為他的服務而更強大；全國都為他過世而哀悼，禱告則與杜爾遺孀、一家人同在。

杜爾在1997年獲頒總統自由獎章。（路透）

美國退伍軍人協會會長迪拉德(Paul E. Dillard)表示，杜爾之過世，讓國家痛失一位孜孜不懈於推動退伍軍人福利的政治家；杜爾二戰便成為英雄，接下來成為國會最受尊敬的喉舌；在他決心帶領下，國家二戰紀念碑建造竣工；因為杜爾愛國的偉大服務，美國變成更好的國度；迪拉德謹代表退伍軍人向杜爾遺孀伊莉莎白等杜爾家族致上弔唁之忱。

前總統歐巴馬則推崇杜爾是戰爭英雄、政治領袖兼政治家，他一生事業及言行舉止，都讓人回想到「最偉大世代」(Greatest Generation)服膺原則，讓國家高於政黨。

前總統柯林頓表示，杜爾一生奉獻於服務美國民眾，由二戰的英勇，到任職國會35年皆是如此；杜爾二戰受傷，但竟能克服因傷致殘，奉獻得更多，足資今日國人及後人奉為榜樣。