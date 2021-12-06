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賀錦麗「後院失火」幕僚紛紛求去：受不了她尖酸刻薄

記者顏伶如／綜合報導
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

副總統辦公室多名幕僚接連請辭，導火線直指與賀錦麗行事風格有關；一名前任部屬爆料，賀錦麗通常不看幕僚呈上來的簡報內容，可是每當後來因為準備不足而遭外界批評，就會對手下發飆。

昔日部屬以「職場霸凌」(workplace bully)比喻賀錦麗對待助理群的態度，知情人士則說，還有更多幕僚打算掛冠求去，不願意繼續留在副總統辦公室任職，未來一個月裡約有四名高級助理即將走人。

Axios新聞網站報導，在賀錦麗手下工作的幕僚之所以萌生退意，原因除了身心俱疲、找到更好的發展機會之外，還有另一層因素就是不希望被外界貼上「賀錦麗人馬」的標籤。

副總統辦公室首席發言人西蒙‧桑德斯(Symone Sanders)便是即將離開的重要幕僚之一；新聞聯絡主任韋爾茲(Peter Velz)、公眾參與辦公室(Office of Public Engagement)副主任艾凡斯(Vince Evans)近期之內都將離職。原本擔任副總統辦公室公關主任的艾希莉‧艾特恩(Ashley Etienne)已於11月間離職。

華盛頓郵報訪問18名賀錦麗身邊人士，眾多幕僚描述的賀錦麗行事風格充滿跋扈，動輒以「摧毀心靈」的言詞罵屬下。一名前任部屬受訪時說，顯然賀錦麗「並不是一個願意準備及願意做事的人」。

前助理受訪時說，在賀錦麗手下做事必須忍受尖酸刻薄的批評，也要忍受賀錦麗的缺乏自信。

報導中指出，韋爾茲及艾凡斯雖然將離開副總統辦公室，但會留在拜登政府，或者從事與白宮關係密切的新職。

上台不到一年，賀錦麗掌管的多項計畫遭逢失敗，例如美墨邊境危機為能解決，以及副總統團隊與拜登辦公室關係緊張等。

賀錦麗近來民調表現慘淡，幾位民主黨高層說，萬一拜登決定不再角逐連任，2024年總統大選若由賀錦麗代表民主黨上場，如此提議令人感到可怕。

在賀錦麗手下任職五個月便請辭的前任助理杜蘭(Ｇil Duran)接受華郵訪問時說：「在我們人數不多的群組裡，大家談到想要離開的共同原因，都是賀錦麗。」

賀錦麗 拜登 民主黨

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