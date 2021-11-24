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陪審團首裁定 美3大連鎖藥局 助長鴉片類藥物危機

記者顏伶如／綜合報導

聯邦法院陪審團23日裁定，全美規模最大的三家連鎖藥局CVS健康集團(CVS Health)、沃爾瑪(Walmart)、華格林( Walgreens)助長俄亥俄州兩郡鴉片過量及致死危機惡化。這是身為零售商的藥房產業第一次在司法訴訟中被裁定必須為長達數十年之久的類鴉片藥物濫用問題承擔責任。至於這三家連鎖藥局將面臨多少賠償金額，法官將於明春決定。

這起訴訟創下類似官司中的第一個陪審團裁決案例，判決出爐對全美各地正在進行中的數以千計官司帶來鼓舞效果，因為這些官司的原告多半援引相同策略：指控藥局助長危害民眾健康安全的妨害公眾犯罪，因為類鴉片藥物氾濫已經造成公共健康危機。

不過，本月稍早在加州、奧克拉荷馬州的類似訴訟當中，原告提出妨害公眾罪主張對鴉片藥物製造商提告，卻相繼遭到法院駁回。這兩起訴訟的法官各自根據加州及奧克拉荷馬州州法的妨害公眾罪條例，認定藥廠的作為與消費者濫用藥物及濫用藥物致死相隔遙遠，引用妨害公眾罪提告是對法律的過度解釋。

俄亥俄州雷克(Lake)、特魯姆布爾(Trumbull)兩郡的原告則在律師操盤下，以妨害公眾罪向全美三大連鎖藥局提告成功。原告委任律師向法院指出，多年以來，藥局對於民眾使用鴉片藥物出現可疑行為故意視若無睹，不管是各地連鎖藥局取藥櫃台或藥局企業總部都一樣。

原告首席律師拉尼爾(Mark Lanier)說，雖然藥局設有監督要求，卻「做得不夠，而且為時已晚」。

洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)法律教授席希米爾曼(Adam Zimmerman)指出，這是第一起針對高知名度企業提出的鴉片藥物訴訟，這些大型企業是最不願意和解的被告，「這個判決至少讓他們看到警訊，讓他們了解類似案件如果交由陪審團審理，結局可能對被告不利」。

希米爾曼說，這起訴訟的判例出爐後，可能讓某些挨告的藥局變得願意考慮和解，盡量避免對簿公堂。

藥局 奧克拉荷馬州 俄亥俄州

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