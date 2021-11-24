FBI未查線報 帕克蘭槍案害17死 司法部擬賠家屬1.3億

2018年佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案，由於FBI獲得情報卻未採措施，司法部將賠償40名受害者及死者家屬約1億3000萬元。圖為案發次日警方在校園戒備。（美聯社）

消息人士透露，司法部 將賠償2018年佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中槍擊案的40名受害者及死者家屬約1億3000萬元，因為聯邦調查局(FBI )早在案發前就獲得兩項情報，指當年19歲的克魯茲 (Nikolas Cruz)可能闖入母校大開殺戒，卻未採取行動。

2018年2月14日，克魯茲持AR-15半自動步槍，闖入他曾就讀的馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園大開殺戒，造成17人死亡、17人受傷。

FBI早在這起校園槍案發生六周前，就獲取兩條線報，其中一條來自一位女性線民，她看到克魯茲在社群媒體Instagram上張貼成堆武器和子彈的照片。

此人表示，「我知道他會暴走」，擔心克魯茲「會溜進校園，開槍逞凶」。

FBI接獲線報40天後，克魯茲果真進入校園殺人。

FBI在案發後兩天，坦言曾接獲線報，但當時並未根據正常程序處理應對。

現年23歲的克魯茲在押，他10月認罪17項謀殺罪和17項蓄意謀殺罪名，訂明年初過堂接受審判，陪審團將決定判處他無期徒刑或死刑。

在帕克蘭校園槍案中喪失愛女潔米(Jaime)的父親古滕貝格(Fred Guttenberg)在槍案後兩天，接到協助受害者家屬的FBI探員來電告知FBI忽略線報的消息。

訴狀指出，古滕貝格問該名探員說：「你是在告訴我，如果FBI沒有犯錯，且早在一個月前做好他們的工作，我的女兒今天還會活著嗎？」

古滕貝格表示，該名探員回答：「先生，恐怕是如此。」

古滕貝格和妻子珍妮佛‧古滕貝格(Jennifer Guttenberg)2018年11月提告FBI疏失，最終鼓勵另外39個家庭一起控告FBI，宣稱這場槍擊案「完全可以避免」。

兩位消息人士透露，司法部並未在和解書中載明賠償金額，但可能共達1億3000萬元，確切數額將在最終協議達成前調整。