我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

佛奇：華府不宜過早取消口罩令 快打補強針

編譯林育正╱綜合22日電
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇呼籲民眾接種補強針，延長和加強保護力；他也直言華府不能過早取消口罩令。圖為一名母親帶著剛打完輝瑞新冠疫苗的9歲兒子，兩人都戴著口罩與佛奇的看板自拍。（美聯社）
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇呼籲民眾接種補強針，延長和加強保護力；他也直言華府不能過早取消口罩令。圖為一名母親帶著剛打完輝瑞新冠疫苗的9歲兒子，兩人都戴著口罩與佛奇的看板自拍。（美聯社）

全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)呼籲民眾接種補強針，延長和加強保護力；他也直言華府過早取消口罩令。

佛奇表示：「我們會觀察補強針的成效，完全基於科學和數據。」上周五聯邦疾病防治中心(CDC)顧問團隊已一致通過，18歲以上民眾皆能接種補強針。根據CDC資料，全美1億9600萬名完成接種的民眾中，已有3450萬人接種補強針。

佛奇也指出，假期前夕全美染疫和住院人數有增加趨勢，華府過早取消口罩令，恐「帶來風險」。他說：「在這種狀況下，你必須格外謹慎，當然，我們不需要永遠戴口罩。越多人接種疫苗，甚至補強針，等社區的傳染率降低，就能開始考慮不戴口罩。」

佛奇說：「你不會希望草率行事。」最近華府的疫情也更加嚴重，與兩周前相比，每日平均確診案例增加18%，但住院率下降20%。

被問道什麼時候能解除口罩令，他直言：「當然希望盡快，但現在還很難預測。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在周一的記者會指出，七日平均確診數增加18%，住院率上升6%，更顯得接種的重要性。

她說：「進入呼吸道病毒更容易傳播的冬季，若有聚會和旅行的機會，強化免疫力是現階段非常重要的工作。」

18歲以上的民眾只要接種兩劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，與第二劑相隔六個月便能接種補強針，因此有1億3500萬人具有資格。另外接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾，也能接種補強針。

瓦倫斯基和佛奇也再次向未接種的大眾喊話，呼籲盡快接種疫苗。她說：「最難過的是，原本能用疫苗避免的死亡悲劇。根據我們最新的資料，未接種的民眾的死亡率高了14倍。」

口罩 佛奇 疫苗

上一則

到未接種者家用餐怎麼辦？ 專家：先請對方快篩

下一則

國際刑警新執委 20國50議員連署反對中國人選

延伸閱讀

「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視
佛奇贊助研究小獵犬？ 36小時接3600通辱罵電話

佛奇贊助研究小獵犬？ 36小時接3600通辱罵電話
疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節
佛奇領導的研究院惹議 花168萬公帑割掉狗狗聲帶

佛奇領導的研究院惹議 花168萬公帑割掉狗狗聲帶

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭