佛奇：華府不宜過早取消口罩令 快打補強針

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇呼籲民眾接種補強針，延長和加強保護力；他也直言華府不能過早取消口罩令。圖為一名母親帶著剛打完輝瑞新冠疫苗的9歲兒子，兩人都戴著口罩與佛奇的看板自拍。（美聯社）

全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇 (Anthony Fauci)呼籲民眾接種補強針，延長和加強保護力；他也直言華府過早取消口罩 令。

佛奇表示：「我們會觀察補強針的成效，完全基於科學和數據。」上周五聯邦疾病防治中心(CDC)顧問團隊已一致通過，18歲以上民眾皆能接種補強針。根據CDC資料，全美1億9600萬名完成接種的民眾中，已有3450萬人接種補強針。

佛奇也指出，假期前夕全美染疫和住院人數有增加趨勢，華府過早取消口罩令，恐「帶來風險」。他說：「在這種狀況下，你必須格外謹慎，當然，我們不需要永遠戴口罩。越多人接種疫苗 ，甚至補強針，等社區的傳染率降低，就能開始考慮不戴口罩。」

佛奇說：「你不會希望草率行事。」最近華府的疫情也更加嚴重，與兩周前相比，每日平均確診案例增加18%，但住院率下降20%。

被問道什麼時候能解除口罩令，他直言：「當然希望盡快，但現在還很難預測。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在周一的記者會指出，七日平均確診數增加18%，住院率上升6%，更顯得接種的重要性。

她說：「進入呼吸道病毒更容易傳播的冬季，若有聚會和旅行的機會，強化免疫力是現階段非常重要的工作。」

18歲以上的民眾只要接種兩劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，與第二劑相隔六個月便能接種補強針，因此有1億3500萬人具有資格。另外接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾，也能接種補強針。

瓦倫斯基和佛奇也再次向未接種的大眾喊話，呼籲盡快接種疫苗。她說：「最難過的是，原本能用疫苗避免的死亡悲劇。根據我們最新的資料，未接種的民眾的死亡率高了14倍。」