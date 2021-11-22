我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

全美單日確診再破8萬人 專家呼籲重新實施防疫令

編譯林育正林梅婕／綜合21日電
北卡一名球迷觀賽戴著圖案有趣的口罩，全美逾85%的郡仍屬於新冠「嚴重」或「高傳染」地區，CDC建議在室內公共場所仍須戴口罩。（Getty Images）
北卡一名球迷觀賽戴著圖案有趣的口罩，全美逾85%的郡仍屬於新冠「嚴重」或「高傳染」地區，CDC建議在室內公共場所仍須戴口罩。（Getty Images）

進入冬季以來，全美單日確診新冠肺炎人數再次突破8萬，死亡人數也突破千人；在感恩節假期來臨之際，許多人迫不及待與親友團聚，新冠疫情只會持續升溫，引發公衛官員討論是否需要重新實施防疫規定。

公衛專家呼籲未接種疫苗者應持續遵守防疫規定，約翰霍普金斯大學(JHU)彭博公衛學院公共流行病學教授安博‧德索薩(Amber D'Souza)說：「確診率如此之高、又隨著假期到來，人們已開始擔憂，而我們也確實正邁向另一波高峰。」

據紐約時報的新冠統計數據顯示，全國連續七天平均新增確診接近9萬5000人，比過去兩周增加33%，但同時也有近2億人完成新冠疫苗接種；此外，平均單日住院人數則是與兩周前持平，維持在4萬9000人左右，單日死亡人數還下降1%，為1100人。

過去兩周39州和華盛頓特區的確診人數都出現上升趨勢，麻州和羅德島州更成長兩倍，中西部、新英格蘭和西南地區也都出現確診案例激增。

近期染疫死亡的病患，大多未接種疫苗；但另一方面補強針的接種，也讓個人染疫風險降低；華府衛生廳主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)就說：「我們必須學著與新冠共存。我也試著向大眾強調，減低到零確診已不是我們的目標。」 

許多專家認為，考慮到現況，應重新檢視防疫規範；但也有專家認為，現在確診與死亡案例仍多，直接選擇與病毒共存的做法太過草率。匹茲堡大學醫學教授吉拉(Walid Gellad)表示，他希望多等幾周，讓多一些兒童接種，也讓輝瑞(Pfizer)與默克(Merck)的口服藥獲得授權，再將防疫規定放寬。

布朗大學公衛學院院長賈哈(Ashish Jha)也認為考慮解除口罩令是合理的考量，但若能等到1月會更適當。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，建議地方維持幾周的低確診率之後，再解除口罩令；而且全美超過85%的郡仍屬於「嚴重」或「高傳染」地區，建議在室內公共場所仍須戴口罩。

防疫 口罩 疫苗

上一則

聖誕樹買了嗎？漲價+缺貨 天然、人造都難買到

下一則

「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

延伸閱讀

俄羅斯疫情嚴峻 總統普亭稱已接種疫苗追加劑

俄羅斯疫情嚴峻 總統普亭稱已接種疫苗追加劑
抗議一再強制防疫 歐洲多國爆發示威衝突

抗議一再強制防疫 歐洲多國爆發示威衝突

口罩仍是最有效防疫方法 專家：至少戴到明年2月

口罩仍是最有效防疫方法 專家：至少戴到明年2月
蕭薔打第二劑疫苗 預告將「消失兩天」

蕭薔打第二劑疫苗 預告將「消失兩天」

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39
CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷