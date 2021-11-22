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威州聖誕遊行 紅色SUV衝撞人群 多人死亡

編譯洪毅／綜合21日電
一輛紅色休旅車21日在沃基夏鎮的市中心內，呼嘯而過，高速衝向聖誕遊行隊伍，多人受傷。(路透)
一輛紅色休旅車21日在沃基夏鎮的市中心內，呼嘯而過，高速衝向聖誕遊行隊伍，多人受傷。(路透)

威斯康辛州密爾瓦基近郊城鎮沃基夏(Waukesha)21日發生一起重大衝撞事故：一輛紅色多功能車(SUV)在市中心內，呼嘯而過，以驚人高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行的隊伍，至少20多人送醫，且已造成多人死亡，當地警方正在深入調查中。目前尚不清楚休旅車駕駛的衝撞動機。

威州基諾沙市目前正經歷少年瑞登豪斯的自衛命案的無罪裁示所引發的暴動中。目前兩者是否有關，尚不明瞭。

社群平台上的一段影片顯示，在沃基夏市中心舉行的聖誕遊行活動上，一隊揮旗表演者通過後，突然出現一輛紅色SUV加速駛過，接著是尖叫聲；另一段影片則顯示，該紅色SUV強行闖過柵欄，且疑似傳出槍響。

圖為受傷居民，躺在街邊待救。(取自IG)
圖為受傷居民，躺在街邊待救。(取自IG)

更有影片直接顯示，該紅色SUV直接衝向揮旗表演者前面的隊伍，直接衝撞、並疑似輾過多人後揚長而去，現場尖叫聲此起彼落。

根據沃基夏當局的說法，已知有11名成人、12名兒童送醫，並有數人死亡，但在與家人聯繫上之前，尚不會透漏具體死、傷數字。

在密爾瓦基哨兵日報(Milwaukee Journal Sentinel)實習的凱莉．斯塔拉爾(Kaylee Staral)向有線電視新聞網(CNN)表示，事件約發生在遊行開始的20、30分鐘後左右，一輛紅色SUV快速駛過，「讓他們一度以為是聖誕老人」，但卻是一輛車撞上許多人。

原來觀賞遊行的居民，變成臨時逃命要緊。(路透)
原來觀賞遊行的居民，變成臨時逃命要緊。(路透)

節目主持人歐唐納(Dan O'Donnell)在推特上引述目擊者的說法稱，駕駛開車衝向遊行隊伍的時候還會改變行車方向，可能是有意往人群衝撞；一名目擊者則在推特上說，該名駕駛曾邊高速行駛邊向外開槍。

晚間現場聚集大量警車及救護車，歐唐納說至少有「三或四人明顯被車撞而倒在地上」；當地媒體記者考特尼．西斯克(Courtney Sisk)在推特上說，其中許多傷者是參加表演活動的年長婦女，一些人倒在地上「一動也不動」。

沃基夏警察局長湯普森(Dan Thompson)表示，目前警方已發現疑似犯案的車輛，且已抓到疑犯，但是許多細節尚待釐清，只知道這是個「非常悲劇性、非常混亂」的事件。沃基夏警方還呼籲民眾暫時不要前往市中心。

SUV 遊行 推特

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