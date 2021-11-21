衛生部門推估：全美僅40%人 新冠免疫抗體足夠

專家說，防疫最重要的是接種疫苗及戴口罩，圖為紐約市一名學童接種疫苗。(美聯社)

目前全美完整接種雙劑疫苗 的民眾約占60%，但由於部分民眾較早接種，體內的抗體濃度已下降，或許不足以應付入冬後可能再度爆發的新一波疫情 ，若再加上尚未接種的約1億人，衛生部門預估全美目前只有40%的民眾體內有足夠對抗新冠病毒的抗體。

白宮首席防疫顧問、美國 國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前接受哥倫比亞廣播公司(NBC)訪問時，表示部分較早接種疫苗的民眾免疫力下降，導致住院人數顯著增加，因此目前已開放5至11歲的兒童接種輝瑞疫苗(Pfizer)，且已接種第二劑疫苗達六個月的民眾也可以加打第三劑補強針。

佛奇說：「如果美國提高疫苗接種率，新冠疫情危機到了明年，可能就減退成為地區性疾病；而美國開放所有人都可打補強針後，疫情有可能在2022年春季便獲得控制。」

根據聯邦疾病管制中心(CDC)數據統計，自從19日聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准所有成年人均可加打輝瑞、莫德納(Moderna)第三劑補強針，或嬌生(J&J)第二劑補強針以來，符合資格的9600萬人中已有約3100萬人接種，占全美人口10%。

另一方面，占全國總人口數8%的5至11歲的兒童也開放施打成人劑量三分之一的輝瑞疫苗，白宮在17日的例行記者會上表示，目前已有約10%符合接種資格的兒童已完成第一劑接種，總人數約260萬人。

事實上，包含堪薩斯、緬因、羅德島及路易斯安納等州，均在聯邦政府開放已完整接種疫苗者施打第三劑以前，就為了遏止入冬後可能爆發的疫情率先開放補強針；民主黨籍堪薩斯州長蘿拉．凱利(Laura Kelly)在聲明中說：「擴大補強針施打資格，將有助於讓我們為致命的疫情畫下句點。」

民主黨籍緬因州州長珍奈特‧米爾斯(Janet Mills)則表示，由於緬因州疫情有升溫趨勢，將補強針施打資格變得簡單化，可以減少民眾對於聯邦政府建議內容的混淆。