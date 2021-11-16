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拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

通膨苦了民眾 卻讓企業營收亮眼業者藉機漲價 獲利優於2019年同期

編譯洪毅╱綜合15日電
雖然大幅度的通膨讓許多民眾唉聲嘆氣，但是當前經濟、就業、消費依然火熱。圖為猶他州春村市的公路加油站停滿加油的運貨大卡車。(Getty Images)
雖然大幅度的通膨讓許多民眾唉聲嘆氣，但是當前經濟、就業、消費依然火熱。圖為猶他州春村市的公路加油站停滿加油的運貨大卡車。(Getty Images)

雖然大幅度的通膨讓許多民眾唉聲嘆氣，但是當前經濟、就業、消費依然火熱，仍成為許多業者藉機漲價的機會，讓許多企業今年的營收表現已經勝過2019年、也就是新冠疫情前的水準。

華爾街日報報導，FactSet統計，大型上市公司中，近三分之二企業今年以來獲利優於2019年同期，其中近100間企業的純益率比2019年高50%以上；純益率指獲利占總銷售額的比率。

雖然通膨的消息已經廣泛傳播，而藉通膨漲價可以提高純益率，但是企業隨意漲價是有風險的，例如漲幅大於競爭對手，或是幅度大到超出消費者的承受度，可能造成「長期」蒙受損失及喪失市占率的風險。

德意志銀行(Deutsche Bank)策略師薩特(Parag Thatte)就表示，企業能夠漲價的出發點還是「強勁的需求」；並指史坦普500指數(S&P 500)成分股企業中，約四分之三的產能現在「大幅」高於「如果沒有疫情之下」的可能表現水準。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)的數據則顯示，全美企業第二季獲利占國內生產總值，為1960年同期的次高紀錄；首席美國經濟學者達科(Gregory Daco)表示，經濟強勁，企業自然要來分一杯羹，需求強勁，就有更大的漲價空間。

國際香精香料公司(International Flavors & Fragrances)財務長里希特(Glenn Richter)就表示，現在公司與客戶的議價空間變得更大，是大概過去30年來從未有過的情景。

這一切火熱的情勢最大的不確定性，在於通膨還會持續多久；達科表示，目前消費已有降溫跡象，也出現企業願意吸收成本的跡象，隨著供應鏈危機緩解，民眾消費習慣不復當前，通膨將不會成為「新常態」。

雖然儀器製造商阿美特克(Ametek)預期，獲利表現超越通膨的趨勢可持續到明年；不過鑑於目前的通膨持續長度及規模都大於學界及政府的預期，如果聯準會被迫採取緊縮政策，可能讓強勁的經濟成長變得不可持續。

疫情 營收 美國

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