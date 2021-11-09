美重開國門 機場親人喜重逢 邊境汽車排長龍

美國有條件解除旅行禁令，33個國家旅客迫不及待飛來美國，圖為抵達紐約甘廼迪機場的旅客，與久別的親人激動相擁。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 爆發後，美國從2020年3月12日起禁止國際遊客入境。歷時已20個月的禁令終於在8日取消，相隔一年多無法碰面的親人終於團圓，全美各地機場都出現淚眼相見的場景。載有331名乘客的英國航空(British Airways)班機以及載有350名乘客的維珍航空(Virgin Atlantic)班機，是第一批從倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)起飛的來美航班，8日上午11時分別抵達紐約甘迺迪國際機場。

從巴黎起飛的法國航空(Air France)班機也在8日上午10時30分左右降落於甘迺迪機場，同一時間還有來自印度孟買、德里的班機抵達新澤西州紐瓦克(Newark)機場。位於慕尼黑、阿姆斯特丹等地的歐洲機場，荷蘭皇家航空(KLM)、德國漢莎航空(Lufthansa)櫃台人員8日都忙著為數以百計赴美旅客辦理登機報到手續。

來自香港的葉艾雷(Alex Yip，姓名皆音譯)早早和弟弟葉佛蘭克(Frank Yip)來到甘迺迪機場，等待他們年邁的母親和葉艾雷兩歲女兒搭乘的國泰航班；「疫情前媽媽帶著女兒回香港，誰能想到一別就是這麼久，當年還是襁褓中的嬰兒，現在已經會走路了。」葉艾雷還帶著剛出生不久的小女兒，「我們等待團圓的一刻真是等太久了。」

美國陸路邊境8日有限度重開，美加邊界一早就有大批車輛排隊，準備進入美國，有人甚至等了五、六個小時。(Getty Images)

45歲荷蘭籍企業家奧葛森尼格(Mark Ogertsehnig)在紐瓦克機場 一見到40歲未婚妻阿布拉賀(Natalia Abrahao)，開心地將她擁抱舉起來；奧葛森尼格2020年在美國旅行途中，向阿布拉賀求婚成功，疫情卻導致他返歐之後無法再到美國，巴西籍的阿布拉賀由於正在申請綠卡，無法出境。

國家廣播公司(NBC)報導，在希斯洛機場準備搭機飛往洛杉磯的67歲英國婦人嘉爾‧張伯倫(Gail Chamberlain)受訪時說，終於能跟丈夫一起到美國與女兒、準女婿碰面，「我高興得快哭出來」；她說，到美國之後，能陪著女兒一起挑選婚紗，「這是我原本不敢奢求的」。希斯洛機場有著身穿美國國旗圖樣的多位表演者，讓辦理登機報到手續的櫃台顯得格外熱鬧。

從8日開始，美國開放已完成接種經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急授權疫苗的國際旅客從陸空邊界入境。18歲以下兒童、由於個人健康狀況無法接種疫苗者則得以豁免；年滿兩歲以上的國際遊客，搭機之前都必須出示過去三日之內新冠病毒檢測結果陰性的報告。

美國陸路邊境8日有限度重開，華盛頓州一對夫婦在邊界歡迎加拿大旅客進入美國。(美聯社)

根據疫情期間禁令，過去14天內曾經到過全球33個國家的絕大多數非美國公民 ，禁止進入美國。這33個國家包括26個申根區(Schengen Area)歐洲國家，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國、愛爾蘭。

國家廣播公司報導，墨西哥、加拿大兩地透過陸路入境美國的國際遊客，只須出示疫苗接種證明即可，並不需要病毒檢測報告；從8日一早開始，美加邊境、美墨邊境就出現準備入境美國的國際遊客排隊人龍和車潮。

美聯社報導，住在法國的40歲婦人卡麥拉(Gaye Camara)說，2020年1月與丈夫在紐約分別時，根本沒預料到要等上快兩年才能再度重逢；她在巴黎戴高樂機場(Charles de Gaulle)拖著行李準備搭機時表示，見到老公時就要「飛奔到他懷裡，送上熱吻」。