中俄艦隊首次聯合巡航西太平洋 幾乎繞日一圈

俄方發布的錄影畫面顯示，中俄艦艇聯合編隊首度在西太平洋巡航，圖為艦隊前後相連排成單縱隊。(路透)

中國國防部 23日公布，10月7日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，航程中還穿越高度敏感的日本 津輕海峽。

這次海上聯合巡航是緊接中俄海上聯合軍事演習進行的，中俄海上聯合軍事演習於14日至17日在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域拉開序幕。這是2012年以來，中俄海軍舉行的第10次聯合演習。

中國國防部稱，聯合編隊在日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。央視隨艦記者並公布中俄聯合編隊穿越日本津輕海峽的視頻畫面，央視記者稱，「在現場看到，日本海上自衛隊的飛機幾乎一路伴飛，還派出多型艦艇跟蹤聯合編隊收集情報」。

另據中新社報導，中俄聯合編隊橫渡日本海、南下西太平洋，於23日在東海東部海域分航。聯合巡航期間，中俄艦艇編隊先後以單縱隊穿越日本津輕海峽、大隅海峽，整個編隊綿延10餘海里。

中方艦艇編隊指揮員張勇海軍大校指出，本次中俄海上聯合軍演和聯合巡航，圓滿順利完成海上聯演和首次聯合巡航階段各項任務，有效提升中俄兩國海軍聯合行動的能力水平。

中國海軍研究院研究員張軍社23日對環球時報表示，「中俄兩國海軍在結束『海上聯合-2021』聯合軍演後，隨即組織實施首次海上聯合巡航，具有重要的宣示意義和實戰意義」。這意味著從本月上旬直至下旬，參加演習的中國艦艇編隊一直都處於戰備狀態。以南昌艦為指揮艦中國海軍艦艇部隊在演習中不經集結準備、不經預先訓練直接趕赴演習區，演習結束後雙方艦艇編隊沒做休整立即開始了聯合巡航行動，快反能力大幅提升。

軍事專家宋忠平也對環球時報表示，此次中俄演習實戰化程度非常高，從演習實戰化直接進入巡航狀態，在巡航中進行了各科目演練，實際是一個平戰轉換機制。

宋忠平表示，今後中俄之間不僅聯合空中戰略巡航常態化，海上聯合戰略巡航也會常態化，下一步就是海空軍聯合戰略巡航，所賦予的實戰性更強，這種快反能力可以在應對包括恐怖襲擊在內的地區衝突帶來更多的選擇。