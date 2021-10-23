德州心跳法 最高法院未叫停

德州民眾抗議心跳法。（美聯社）

美國最高法院22日允許全國最嚴苛的墮胎 法案「德州心跳法案 」繼續有效，但同意在11月1日聽取針對此法案提出的兩宗挑戰訴訟案口頭辯論。

最高法院決定不阻止德州心跳法案，但異常快速地設下聽取辯論時間，顯示大法官們打算迅速針對墮胎權做出決定。大法官另將在12月1日考慮密西西比州墮胎法，該法律規定懷孕15周後，禁止大多數墮胎，遠早於法院先例允許的時間。

反墮胎者敦促法院藉密西西比州案放鬆過去先例；過去的判例表明各州不必在胎兒存活前禁止墮胎，胎兒通常被認為在懷孕22周至24周左右開始存活。

密西西比州和反墮胎者已要求法院利用該案推翻最高法院1973年「羅訴韋德案(Roe v. Wade)」裁決，或最高法院1992年重申前述判決的「全國計畫生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)判例。

最高法院沒有接受德州提出的重新考慮上述兩樁先例的要求；反之，它的考量僅限於美國或墮胎提供者是否可向聯邦法院提起訴訟，阻止心跳法案執行。

拜登政府文件表示，「德州禁止懷孕六周內墮胎，實際上已消滅了墮胎」。德州心跳法案自9月1日生效後，這個全美第二大州的墮胎率已減少了80%。德州心跳法案獨特之處在於，它授權個人公民起訴那些幫助腹中胚胎有心跳的婦女墮胎的人；胚胎出現心跳時間通常是懷孕六周。

最高法院唯一明確表達反對此令繼續有效觀點的大法官是薩多馬友(Sonia Sotomayor)；她同意法院應加快審查德州墮胎法律，但在做出判決前，應先阻止執行；最高法院允許該法於9月1日生效時，她也是反對者之一。

薩多馬友寫道，「在德州尋求墮胎護理的婦女有權從本法院獲得救濟，但由於法院今天未能採取行動，即使有這種救濟，對許多人來說仍為時已晚。」

最高法院通常受理案件和安排辯論之間有幾個月的間隔，德州法案的審查和辯論時間安排顯得格外不同；華府律師艾伍德(John Elwood)推文指出，這是自2000 年爭議大選「小布希訴高爾案」以來，最快速的辯論。

大力推動「心跳法」的反墮胎倡議組織「德州生命權」(Texas Right to Life)發言人施瓦茨(Kimberlyn Schwartz)表示，她很高興該法律仍有效，「這對生命權運動來說是重大進展，因為此法將繼續每天挽救大約100個嬰兒，法官也會討論這些訴訟是否有效。」

但「完全婦女健康」(Whole Woman's Health)醫療系統執行長米勒 (Amy Hagstrom Miller) 則表示，該法律生效時間越長，德州20幾家診所更難持續營業，這些診所正試著團結起來，繼續為需要者敞開大門。