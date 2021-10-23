我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

德州心跳法 最高法院未叫停

記者胡玉立／綜合報導
德州民眾抗議心跳法。（美聯社）
德州民眾抗議心跳法。（美聯社）

美國最高法院22日允許全國最嚴苛的墮胎法案「德州心跳法案」繼續有效，但同意在11月1日聽取針對此法案提出的兩宗挑戰訴訟案口頭辯論。

最高法院決定不阻止德州心跳法案，但異常快速地設下聽取辯論時間，顯示大法官們打算迅速針對墮胎權做出決定。大法官另將在12月1日考慮密西西比州墮胎法，該法律規定懷孕15周後，禁止大多數墮胎，遠早於法院先例允許的時間。

反墮胎者敦促法院藉密西西比州案放鬆過去先例；過去的判例表明各州不必在胎兒存活前禁止墮胎，胎兒通常被認為在懷孕22周至24周左右開始存活。

密西西比州和反墮胎者已要求法院利用該案推翻最高法院1973年「羅訴韋德案(Roe v. Wade)」裁決，或最高法院1992年重申前述判決的「全國計畫生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)判例。

最高法院沒有接受德州提出的重新考慮上述兩樁先例的要求；反之，它的考量僅限於美國或墮胎提供者是否可向聯邦法院提起訴訟，阻止心跳法案執行。

拜登政府文件表示，「德州禁止懷孕六周內墮胎，實際上已消滅了墮胎」。德州心跳法案自9月1日生效後，這個全美第二大州的墮胎率已減少了80%。德州心跳法案獨特之處在於，它授權個人公民起訴那些幫助腹中胚胎有心跳的婦女墮胎的人；胚胎出現心跳時間通常是懷孕六周。

最高法院唯一明確表達反對此令繼續有效觀點的大法官是薩多馬友(Sonia Sotomayor)；她同意法院應加快審查德州墮胎法律，但在做出判決前，應先阻止執行；最高法院允許該法於9月1日生效時，她也是反對者之一。

薩多馬友寫道，「在德州尋求墮胎護理的婦女有權從本法院獲得救濟，但由於法院今天未能採取行動，即使有這種救濟，對許多人來說仍為時已晚。」

最高法院通常受理案件和安排辯論之間有幾個月的間隔，德州法案的審查和辯論時間安排顯得格外不同；華府律師艾伍德(John Elwood)推文指出，這是自2000 年爭議大選「小布希訴高爾案」以來，最快速的辯論。

大力推動「心跳法」的反墮胎倡議組織「德州生命權」(Texas Right to Life)發言人施瓦茨(Kimberlyn Schwartz)表示，她很高興該法律仍有效，「這對生命權運動來說是重大進展，因為此法將繼續每天挽救大約100個嬰兒，法官也會討論這些訴訟是否有效。」

但「完全婦女健康」(Whole Woman's Health)醫療系統執行長米勒 (Amy Hagstrom Miller) 則表示，該法律生效時間越長，德州20幾家診所更難持續營業，這些診所正試著團結起來，繼續為需要者敞開大門。

墮胎 德州 心跳法案

上一則

道具槍竟藏實彈 亞歷鮑德溫誤殺女攝影 震驚心碎

下一則

防長：美恪守一中政策…拜登「保台」說 北京促謹言慎行

延伸閱讀

鬧市區警嫌槍戰 德州奧斯汀警局公佈視頻還原真相

鬧市區警嫌槍戰 德州奧斯汀警局公佈視頻還原真相
注射空氣致4病人死 德州護士謀殺罪成

注射空氣致4病人死 德州護士謀殺罪成
德州本土研發新冠疫苗 拯救伊斯蘭窮國

德州本土研發新冠疫苗 拯救伊斯蘭窮國
德州狩獵牧場供富人射殺玩樂 狩獵俱樂部也不贊同

德州狩獵牧場供富人射殺玩樂 狩獵俱樂部也不贊同

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」