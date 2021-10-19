司法部聲請聯邦最高法院 要求暫停德州心跳法

德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法院暫停心跳法的施行。圖為維護墮胎權者在最高法院前示威。(Getty Images)

司法部18日向聯邦最高法院聲請，請求法院發出緊急處分，以暫停德州 「明顯違憲」、俗稱「心跳法案 」的SB8州法。

「心跳法案」實質上禁止德州懷孕六周以上的母親墮胎 ，包括因強暴或亂倫成孕者；此數字遠低於他州通常在22周至24周間的限制，有些婦女甚至在懷孕六周前尚未察覺自己已經懷孕。

司法部代理聯邦總律師福來契(Brian H. Fletcher)在訴狀上說，心跳法案違反憲法，阻撓的司法審查，成功地在州內「毀棄」法院過去的判決，「終結」憲法及司法的權威。

福來契引述起草心跳法案的前德州總律師米契爾(Jonathan Mitchell)的言論；米契爾曾說，該法案的設計就是要排除司法介入，並指就算與最高法院見解不同，各州仍有自行解釋憲法之權。

福來契指出，該法案施行後將讓成千上萬德州婦女因失去憲法賦予的權利保障，而受到「無法彌補的傷害」，其法案令人「震驚」而且「充滿危險」。

德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法院暫停心跳法的施行。圖為維護胎兒生命權者在最高法院前示威。(Getty Images)

1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)中，最高法院賦予女性在胎兒可以獨立於母體外存活前的墮胎權；但是心跳法案在技術上來說，並不是由政府去執行，而是開放民眾檢舉幫助墮胎者，還有1萬元起跳的獎金。

此作法從無先例，儘管多數大法官認同，法案「複雜而新穎」，甚至讓幫助墮胎者若想挑戰法案時，很難找到適當的被告，也有違憲之虞；但是最高法院仍在9月決定，拒絕在正式審查法案前頒布緊急處分，暫停心跳法案施行。

不過福來契在訴狀上說，德州此例一開，形同是授權各州可以藉由放棄自己的權威，透過「委託」、例如「民間賞金獵人」等方式形成執行力量，毀棄自己不喜歡、但是受憲法保障的人民權利。

目前心跳法案已遭奧斯汀聯邦地方法院擋下；福來契在訴狀上說，法官正確地意識到，政府的「巧手」不能在實質上限制憲法保障的權利。