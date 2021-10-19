我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

司法部聲請聯邦最高法院 要求暫停德州心跳法

編譯洪毅／綜合18日電
德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法院暫停心跳法的施行。圖為維護墮胎權者在最高法院前示威。(Getty Images)
德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法院暫停心跳法的施行。圖為維護墮胎權者在最高法院前示威。(Getty Images)

司法部18日向聯邦最高法院聲請，請求法院發出緊急處分，以暫停德州「明顯違憲」、俗稱「心跳法案」的SB8州法。

「心跳法案」實質上禁止德州懷孕六周以上的母親墮胎，包括因強暴或亂倫成孕者；此數字遠低於他州通常在22周至24周間的限制，有些婦女甚至在懷孕六周前尚未察覺自己已經懷孕。

司法部代理聯邦總律師福來契(Brian H. Fletcher)在訴狀上說，心跳法案違反憲法，阻撓的司法審查，成功地在州內「毀棄」法院過去的判決，「終結」憲法及司法的權威。

福來契引述起草心跳法案的前德州總律師米契爾(Jonathan Mitchell)的言論；米契爾曾說，該法案的設計就是要排除司法介入，並指就算與最高法院見解不同，各州仍有自行解釋憲法之權。

福來契指出，該法案施行後將讓成千上萬德州婦女因失去憲法賦予的權利保障，而受到「無法彌補的傷害」，其法案令人「震驚」而且「充滿危險」。

德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法...
德州實施全美最嚴格的「心跳法」來限制婦女墮胎，引起各界爭論，司法部正式請求最高法院暫停心跳法的施行。圖為維護胎兒生命權者在最高法院前示威。(Getty Images)

1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)中，最高法院賦予女性在胎兒可以獨立於母體外存活前的墮胎權；但是心跳法案在技術上來說，並不是由政府去執行，而是開放民眾檢舉幫助墮胎者，還有1萬元起跳的獎金。

此作法從無先例，儘管多數大法官認同，法案「複雜而新穎」，甚至讓幫助墮胎者若想挑戰法案時，很難找到適當的被告，也有違憲之虞；但是最高法院仍在9月決定，拒絕在正式審查法案前頒布緊急處分，暫停心跳法案施行。

不過福來契在訴狀上說，德州此例一開，形同是授權各州可以藉由放棄自己的權威，透過「委託」、例如「民間賞金獵人」等方式形成執行力量，毀棄自己不喜歡、但是受憲法保障的人民權利。

目前心跳法案已遭奧斯汀聯邦地方法院擋下；福來契在訴狀上說，法官正確地意識到，政府的「巧手」不能在實質上限制憲法保障的權利。

心跳法案 德州 墮胎

上一則

川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局

下一則

北京冬奧聖火順利點燃 又遭藏人抗議

延伸閱讀

聯邦法官：北卡大招生可考量族裔

聯邦法官：北卡大招生可考量族裔
明年11月選舉前 德州擬向屋主發525元支票

明年11月選舉前 德州擬向屋主發525元支票
我看「心跳法」

我看「心跳法」
拜登政府阻德州墮胎法 司法部要求最高法院暫緩執行

拜登政府阻德州墮胎法 司法部要求最高法院暫緩執行

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32
莫德納(Moderna)藥廠創始人之一、董事長阿費揚(Noubar Afeyan)。(美聯社)

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

2021-10-12 11:50

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統