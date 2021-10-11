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「我要加薪」食品業大廠員工爭加薪 爆罷工潮

編譯林育正╱綜合10日電
內不拉斯加州歐瑪哈市的穀片大廠「家樂氏」公司員工6日展開罷工抗議。(美聯社)
內不拉斯加州歐瑪哈市的穀片大廠「家樂氏」公司員工6日展開罷工抗議。(美聯社)

食品製造業員工在新冠肺炎疫情期間，長時間工作與加班導致身心俱疲，自夏季至今，已有多家公司員工發起罷工，爭取更高工資與福利

家樂氏勞資談判陷僵局

密西根州戰鬥市的穀片大廠「家樂氏」公司員工7日展開罷工抗議。(Getty Ima...
密西根州戰鬥市的穀片大廠「家樂氏」公司員工7日展開罷工抗議。(Getty Images)

這周穀片大廠家樂氏公司(Kellogg)有1400名員工發動罷工，表示與公司在薪資和福利方面的談判陷入僵局；同時在肯塔基州，天堂山酒廠(Heaven Hill Distillery)420名員工的罷工，則已進入第四周。

一連串罷工 食品業罕見

食品製造業一連串的罷工行動，起始於菲多利(Frito-Lay)600多位員工，在堪薩斯州托皮卡(Topeka)的工廠罷工；隨後納貝斯克(Nabisco)更有1000位員工，在全美各地五間工廠罷工。到了6月，美國最大肉品供應商史密斯菲爾德(Smithfield)在南達科他州的工廠，也險些爆發數千人的罷工。

內不拉斯加州歐瑪哈市的穀片大廠「家樂氏」公司員工施里，6日展開罷工抗議。(美聯社...
內不拉斯加州歐瑪哈市的穀片大廠「家樂氏」公司員工施里，6日展開罷工抗議。(美聯社)

出現如此多起的罷工，在過去極為罕見。食品製造業員工在新冠肺炎疫情的18個月中，為達到出貨要求，每次排班12小時，有時甚至更必須加班，因此這次員工不打算退讓。

在家樂氏工廠工作11年的機械人員隆恩(Rob Long)表示，公司將新進員工分為兩個層級，薪資與福利較差；此外公司更希望取消低層級員工占比30%的限制。

康乃爾大學勞工研究所(Worker Institute)執行長坎波斯梅迪納(Patricia Campos-Medina)就指出，多年來公司刪減薪資和福利，讓員工感受到不悅。

人力短缺更一位公司無法輕易找到替代員工，疫情之下，更凸顯食品製造業雖然必要，但具有風險的一面；她說：「員工希望公司將資金放在人力上，而非股東權益。」

無工會速食店員工也罷工

坎波斯梅迪納也表示，罷工潮不僅出現在有工會組織力挺的家樂氏，無工會的的速食店員工也在全美10多個城市罷工，要求15元的最低薪資。而在紐約州水牛城的三間星巴克，員工也希望組織工會。

不過家樂氏表示，公司待遇已是業界最佳，去年資深員工平均薪資達12萬元；未來六年，將陸續把新進員工納入更高的薪酬計算方式。

另一名員工喬丹(Dan Jourdan)表示：「雖然薪資高，但我們也犧牲很多。如果一週工作40小時，我們絕對賺不到這些薪水。」

罷工 福利 疫情

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