2024黨內初選最大對手？川普：我會贏德桑提斯

2024年共和黨內初選就算對上佛州州長德桑提斯，川普自認也能取勝。圖為去年7月德桑提斯應邀到白宮出席川普簽署行政令儀式。(美聯社)

前總統川普 卸任後，不僅2014是否有意捲土重來一直是個話題，誰會在黨內初選時挑戰他也讓外界好奇；他表示，如果在2024年總統大選的共和黨 初選提名戰碰上共和黨籍佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，他有把握勝出；但他也強調不認為德桑提斯會與他爭提名。

川普接受「雅虎財經」(Yahoo Finance)頻道訪問時說：「若我對上他(德桑提斯)，我會打敗他，就像我贏其他人一樣。」

不過，川普不認為他會在2024年對上德桑提斯，「我認為很多人會退出，他就會退出」。

川普的發言在他是否會角逐共和黨2024年總統大選初選門票討論喧騰之際釋出，共和黨希望在下屆大選奪回白宮；「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference)7月舉行2024年共和黨總統提名的非正式民意調查，德桑提斯的支持度很高。

民調訪問選民，若訪查當天舉行共和黨初選投票，70%的受訪者力挺川普，其次則有21%的選民支持德桑提斯；若選項中沒有川普，德桑提斯則坐擁68%支持民意。

德桑提斯是堅定的川普支持者，且他2022年將尋求競選連任州長；德桑提斯上周曾告訴「福斯新聞」(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)，他將尋求州長連任，「不考慮本職之外的任何事」。

川普尚未正式宣布將投入2024年總統大選，但在他去年敗選後，便經常公開賣關子。

川普7月時告訴漢尼提，他已經決定2024年的計畫，9月又說是否再選是「簡單的問題」。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)8月民調顯示，全美約60%選民認為，若川普再戰2024，對國家並不好。