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喪子痛化大愛 奧克拉荷馬州這家人獲評「最善良家庭」

編譯林梅婕／綜合8日電
奧克拉荷馬州的拜倫一家獲選為「全美國最善良家庭」。(取自Parents封面)
奧克拉荷馬州的拜倫一家獲選為「全美國最善良家庭」。(取自Parents封面)

來自奧克拉荷馬州的拜倫一家人(The Barróns)雖然歷經喪子之痛，卻用他們的故事啟發無數個家庭，也讓外界感動；專門報導家長撫養子女相關內容的雜誌「父母」(Parents)將這家人譽為「美國最善良的家庭」(America's kindest family)，並作為刊物11月的封面故事。

荷莉和路克‧拜倫(Holly and Luke Barrón)現有三子，分別是七歲的瑞德(Reid)、五歲的霍登(Holden)和兩歲的康利(Conley)；他們的長子基頓(Keaton)在兩歲半時被診斷出罹患急性淋巴細胞性白血病，經過長年的抗癌奮鬥，2018年仍不敵病魔、病逝時只有八歲。

然而，拜倫一家卻堅持將背痛化為力量，持續用他們的方式鼓勵無數個家庭，也同時勉懷基頓在他們心中的記憶；「基頓是我們一生中最美好的回憶，也是我們遇過最好的孩子，」荷莉在受訪時說：「自從他出生的那一刻，他對我們就非常特別。」

據稱基頓是個非常關心他人的小孩，當他在醫院接受治療時遇上了一位朋友凱(Kay)，同樣以K字為首、兩人先是以善良(kindness)創立「K社團」(K Club)，之後改名為「基頓之善良基金會」(Keaton's Kindness Foundation)。

起初他們將加入社團的會費設為一元，或是任何會員可負擔的金額即可，並將會費累積的款項捐給其他慈善機構；K社團興起後，他們更透過慈善活動為人們帶來歡樂，而許多的受益人都是兒科醫院的患者。

基頓病逝後，拜倫一家持續為基頓傳播善心，用這樣的方式紀念基頓的一生；基頓的基金會目前仍是非營利組織，致力於傳達基頓的理念，還有鼓勵其他罹患癌症的兒童和他們的家庭；該基金會除了給這些需要住院的兒童免費的玩具，也會為臨終的孩童送上愛心包裹，並募款贊助癌症研究。

癌症 奧克拉荷馬州 美國

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