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聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴

編譯陳韻涵／綜合7日電
德州奧斯汀的聯邦地方法院法官皮特曼下令德州政府暫緩執行墮胎禁令。圖為德州民眾抗議心跳法。（美聯社）
德州奧斯汀的聯邦地方法院法官皮特曼下令德州政府暫緩執行墮胎禁令。圖為德州民眾抗議心跳法。（美聯社）

德州奧斯汀的聯邦地方法院法官皮特曼(Robert Pitman)6日深夜下令德州政府暫緩執行墮胎禁令；德州隨即就這項裁定提出上訴。

德州9月生效的這項墮胎禁令，堪稱全美最嚴苛，禁止檢測到胚胎心跳後幾乎所有墮胎行為，通常約為懷孕六周之後。

皮特曼勒令德州暫緩執行俗稱墮胎禁令的「參議會8號法案」(Senate Bill 8)，成為此禁令施行後的第一道法律阻礙；不過，儘管聯邦法官暫緩禁令執行，德州的墮胎服務可能也不會馬上恢復，因為醫師仍擔心被告。

德州墮胎實行數周以來，德州墮胎診所、醫學中心表示，禁令造成的衝擊「正如我們所擔心的」。

德州官員可能會迅速向第五巡迴上訴法院提出上訴，尋求推翻暫緩執行令，該法院之前允許墮胎禁令生效。

德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)5月簽署墮胎禁令成為法案，9月1日實施，禁止測得胚胎心跳後的幾乎所有墮胎行為，這往往在受孕後六周，部分孕婦可能還不知道自己懷孕。

為厲行執法，德州授權公民檢舉違規者提告，若查明屬實可獲得1萬元獎金。

皮特曼裁決的原告為拜登政府，主張德州墮胎禁令違反女性墮胎的憲法權利。

「計畫生育協會」(Planned Parenthood)表示，墮胎禁令生效後兩周內，德州墮胎診所的病患銳減近80%。

德州部分診所面臨關門命運，鄰州則湧入許多尋求墮胎的德州婦女，另有婦女被迫延續孕期。

其他大多數在南部的州也通過懷孕初期的類似墮胎禁令，但都遭到法官推翻。

德州版本的墮胎禁令目前為止躲過遭法院推翻的命運，因為此法規定由公民提告而非檢察官，但批評者認為，公民檢舉是為了獎金。

德州檢察總長辦公室律師湯普森(Will Thompson)捍衛德州法律說道：「這不是社會維安機制，而是採行正常、合法的德州司法程序。」

德州 墮胎 拜登

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