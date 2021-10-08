聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴
德州奧斯汀的聯邦地方法院法官皮特曼(Robert Pitman)6日深夜下令德州政府暫緩執行墮胎禁令；德州隨即就這項裁定提出上訴。
德州9月生效的這項墮胎禁令，堪稱全美最嚴苛，禁止檢測到胚胎心跳後幾乎所有墮胎行為，通常約為懷孕六周之後。
皮特曼勒令德州暫緩執行俗稱墮胎禁令的「參議會8號法案」(Senate Bill 8)，成為此禁令施行後的第一道法律阻礙；不過，儘管聯邦法官暫緩禁令執行，德州的墮胎服務可能也不會馬上恢復，因為醫師仍擔心被告。
德州墮胎實行數周以來，德州墮胎診所、醫學中心表示，禁令造成的衝擊「正如我們所擔心的」。
德州官員可能會迅速向第五巡迴上訴法院提出上訴，尋求推翻暫緩執行令，該法院之前允許墮胎禁令生效。
德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)5月簽署墮胎禁令成為法案，9月1日實施，禁止測得胚胎心跳後的幾乎所有墮胎行為，這往往在受孕後六周，部分孕婦可能還不知道自己懷孕。
為厲行執法，德州授權公民檢舉違規者提告，若查明屬實可獲得1萬元獎金。
皮特曼裁決的原告為拜登政府，主張德州墮胎禁令違反女性墮胎的憲法權利。
「計畫生育協會」(Planned Parenthood)表示，墮胎禁令生效後兩周內，德州墮胎診所的病患銳減近80%。
德州部分診所面臨關門命運，鄰州則湧入許多尋求墮胎的德州婦女，另有婦女被迫延續孕期。
其他大多數在南部的州也通過懷孕初期的類似墮胎禁令，但都遭到法官推翻。
德州版本的墮胎禁令目前為止躲過遭法院推翻的命運，因為此法規定由公民提告而非檢察官，但批評者認為，公民檢舉是為了獎金。
德州檢察總長辦公室律師湯普森(Will Thompson)捍衛德州法律說道：「這不是社會維安機制，而是採行正常、合法的德州司法程序。」
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