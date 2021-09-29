參與試驗、控管劑量… 批准兒童疫苗「關卡重重」更耗時

招募兒童參與新冠疫苗測試無法在短時間內完成，除了必須確保父母同意之外，還要確定兒童的身體健康狀況。圖為一名智利女童正在打疫苗，智利9月宣布批准6歲以上兒裡施打。（路透）

新冠疫苗 從去年底推出迄今，依然不適用於12歲以下兒童，隨著開學季即將到來，許多家長憂心忡忡；華爾街 日報報導，是否開放兒童接種疫苗的決定要拖這麼長時間，關鍵在於讓兒童參與試驗、控管劑量、配送過程等程序曠日廢時所致。

招募兒童參與測試無法在短時間內完成，除了必須確保父母同意之外，還要確定兒童的身體健康狀況，以評估疫苗效力，但這並不是件容易的事情，因為兒童可能表達能力有限，甚或可能是還在牙牙學語的嬰兒；等好不容易招募到兒童後，又有可能因為對針頭的恐懼而前功盡棄。

在這樣的背景下，聯邦政府還要求，必須要有比原測試計畫更多的受試者，自然會花上比原先更長的時間。

招募到兒童後，接下來是要找到合適的地方，以及劑量的處理；例如幫助藥廠進行兒童測試有20年經驗的Senders Pediatrics有意參與輝瑞 疫苗測試，但是輝瑞要求，疫苗需要稀釋確保不致對嬰幼兒造成危害，而且必須現場稀釋，而Senders Pediatrics沒有無菌空間或設備稀釋疫苗劑量。

為了參與測試，Senders Pediatrics找上鄰近的Lee Silsby Compounding Pharmacy；雖然現在稀釋的能力解決，但是挑戰並沒有結束，因為輝瑞疫苗需要超低溫冷凍，如果離開冷凍，兩個小時以後就會失效。

因此，Senders Pediatrics要在兩個小時內，將疫苗解凍、冷藏，配送到雖是「鄰近」，但距離也有四哩的Lee Silsby Compounding Pharmacy稀釋；這當中只要有任何錯誤，就會拖延到測試時程。

最近的一次測試中，有關人員得在暴雨交加的時分護送疫苗，稀釋的時間約45分鐘，來回時間約40分鐘，等到稀釋後的輝瑞疫苗回到Senders Pediatrics時，離疫苗過期只剩下約30分鐘，而孩子及家人正在那裡等候著。