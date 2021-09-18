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支持多元認同 美國職場興起「性別代名詞」

編譯陳韻涵／綜合17日電
領英網站已對用戶推出性別代名詞選項。(取自領英)
領英網站已對用戶推出性別代名詞選項。(取自領英)

部分大企業逐漸採用職員個人性別代名詞的政策，作為倡議多元與支持性別認同的一環，愈來愈多職員在電郵署名及Zoom視訊會議的個人簡介中標註性別代名詞。

28歲的特羅布里奇(Justin Trowbridge)在賓州的哥倫比亞運動服裝公司(Columbia Sportswear)擔任店經理，他的名牌上除了寫著象徵多元性別認同的「賈斯汀」，還有男性代名詞「他」(he/him/his)。

這項作法與職場常規背道而馳，且讓部分員工感到困惑；「我是中產階級的白人『直男』」；特羅布里奇說：「我要如何適應？」

該公司人資文件倡議「結盟」(allyship)理念，說服了特羅布里奇在名牌上加註性別代名詞，認為這樣能在店裡創造相互支持的氛圍，力挺外貌與性別的認知差距。

在哥倫比亞運動服飾LGBT員工團體的努力之下全美2500家分店今夏已有240名員工響應，該公司人資主管盧瑟(Richelle Luther)說：「我們不強制任何人做決定，這需要教育。」

其他公司表示，不會要求員工分享自己的性別代名詞，但當他們看到同事在電郵署名或個人簡介中附註性別代名詞時，可能會有跟進照做的社會壓力。

研究性別導向與性別認同政策的洛杉磯加大(UCLA)法學院威廉斯研究所(Williams Institute)表示，全美約有140萬名跨性別成人，占總成人人數的0.6%，也有許多人自視為非二元性別者。

加州軟體公司Freshworks多元與包容辦公室主任藍迪‧布萊恩(Randi Bryant)說：「這很新穎。」 她估計，4300人的公司已有近一半的員工在電郵署名中使用性別代名詞，但強調公司並未強制要求。

線上履歷網站領英(LinkedIn)3月對美國2億用戶推出性別代名詞選項，迄今已有逾160萬人使用此功能，其中又以公共政策、人道、線上媒體與通訊產業採用的範圍最廣。

性別認同 洛杉磯加大 加州

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