為2024大選做準備？川普聯繫殉職美軍家屬

美軍陸戰隊員小胡佛8月底在阿富汗 喀布爾機場爆炸案中陣亡，他的父親胡佛(Darin Hoover)前往德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force base)迎接兒子靈柩時，婉拒與拜登 總統見面；不過胡佛的手機上周響起，電話那端的聲音讓他感到熟悉：是前總統川普 打來的。

胡佛接受華盛頓郵報訪問時說，川普非常誠懇，非常有同理心，「他真的很棒」。胡佛說，川普提到前往阿富汗支援的美軍都是精英裡的精英，也說看到了媒體報導的家屬談話，多次在電話裡表達慰問之意，並說他感到遺憾難過。

過去兩周，美國對於長達20年的阿富汗戰爭看法不同，對於美國倉促撤軍意見不一，由於政治立場有別，對美軍殉職也選擇各自哀悼，某些殉職美軍家屬選擇不與拜登見面，不接受拜登慰問；某些家屬長期以來都對拜登公開提出批評，也不想與拜登有任何對話。

川普則在同一時間打了數通電話給13名殉職美軍的某些家屬，媒體報導傳出川普正積極考慮是否再度角逐2024年大選。川普任內主張美國應從阿富汗撤軍，川普政府還與神學士民兵組織(Taliban)協商；川普卸任後則曾呼籲拜登應該儘早將美軍撤出阿富汗。

九一一恐怖攻擊事件即將屆滿20周年，拜登計畫當天將參加多場追悼活動，川普則未宣布當天出席九一一恐攻紀念活動的任何行程。一名川普顧問說，當天川普可能參加在紐約市曼哈頓舉行的一場紀念儀式。

某些川普政治盟友透露，自從美國自阿富汗撤軍後，川普各種言行舉止均透露打算在政壇東山再起的企圖。

與川普交情良好的共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)便說，幾乎可以確定川普一定再次參選，「若他不選，我會很驚訝」。

葛理漢表示，原以為川普會在期中選舉之後宣布再戰2024，但現在已經不確定川普能否等那麼久。

他說：「我覺得阿富汗影響很大。從阿富汗撤軍前，我認為川普在期中選舉前宣布再次參選總統的機率幾乎是零，但現在我可不敢這麼說了。」