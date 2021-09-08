911恐襲20周年╱追念父母 稚子長大了：盼以我為傲

九一一事件爆發20周年，許多罹難者身後留下稚子，當年記憶不深或被隱瞞，如今漸長成，走出傷痛仍是巨大挑戰。圖為遺屬7日在紐約世貿大廈紀念牆憑弔。（Getty Images）

引爆美國發動阿富汗戰爭的九一一 事件即將屆滿20年，當年許多罹難者身後留下的稚子現在也漸漸長成；事發時他們還太小，或許不記得父母的樣貌，但永遠也不會忘記那場奪走父母性命的恐怖攻擊；對他們而言，傷口即便癒合，結痂的疤痕也永遠都在，可能不會痛了，但永遠都忘不掉當時有多痛。

九一一事件即將屆滿20年，遺屬在紐約世貿大廈紀念牆憑弔。（Getty Images）

他失去父親：我忘了爸爸一切 只記得我愛他

現住維吉尼亞州 的阮安(An Nguyen，音譯)翻閱著他的家庭相冊，懷年地指著一張照片說，他當時才3歲，最喜歡騎在爸爸的肩上；然而時隔一年，只能看見他小小的身影，在父親靈柩前哭泣。

他說：「我當時太小太脆弱，那段時間真的很難熬。」

阮安對父親的記憶不深，只知道父親出生於越南 ，因越戰倉皇出逃，抵美後任職於科技公司擔任電子工程師。

他表示，小的時候學校曾要他們製作繪本，畫出父親對家庭的意義，「但父親走後，我把關於他的一切都忘了，只記得我很愛他。我憑著記憶，畫出飛機撞向大樓的那一刻，然後一個人收拾情緒，蜷縮在角落默默哭泣。」

阮安說，每年父親忌日時，都會在家中的祭壇上擺上父親最愛的越南河粉和傳統甜點chè，焚香祝禱：他說：「今年適逢九一一恐攻20周年紀念，加上我大學將畢業，我想父親在天之靈一定為我感到驕傲。」

雙胞胎失去母親：11歲才知真相 埋枕頭裡哭

另一對雙胞胎兄妹麥可．特羅托拉(Michael Trerotola)和亞曼達．特羅托拉(AmandaTrerotola)，九一一事件時只有3歲；他們表示，父親為了保護他們盡量不要受到負面影響，向他們隱瞞母親於恐怖攻擊中喪命的事實，直到兩人11歲時，父親才與繼母一同告訴他們關於母親死亡的真相。

亞曼達說：「聽到這件事時，我跟哥哥都把頭埋進枕頭裡哭，當下覺得我們的世界整個崩潰了。」

亞曼達表示，他們家從來沒有去過五角大廈舉辦一年一度的追悼會，因為他們要用自己的方式紀念母親。

「考駕照的時候，我把母親當年教我蹣跚學步的照片放在皮夾裡。」亞曼達說，「通過考試後，我把這張照片拿出來，親了一下照片裡的媽媽，告訴她『看！媽，我做到了，真希望妳也在這裡陪我通過考試。』」