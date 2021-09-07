6包機滯留阿富汗 共和黨批拜登拋棄美國人 擬發動彈劾

自美軍上月底完全撤離後，神學士已完成掌控阿富汗。圖為首都喀布爾的美國大使館外牆上，已被塗鴉上神學士旗幟。(取自推特)

美軍從阿富汗 撤出後，目前仍有約100至200名美國公民 滯留阿富汗，且有六架私人撤離包機滯留馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)機場，讓國務院 及白宮遭到批評，認為其辦事不力，甚至讓他們成為神學士的人質，還有國會議員稱，應當就此事彈劾拜登總統。

滯留在馬薩里沙利夫機場的六架飛機係由保守派電視名嘴貝克(Glenn Beck)出資包下，可搭載乘員至少在1000人以上；私人救援公司PlanB營運者克雷(Rick Clay)則表示，他已擬好一份美國公民、擁有綠卡或特殊簽證，且想要離開阿富汗的4500人名單，並列出優先的800人送交國務院。

飛機一直滯留在阿富汗的原因目前不明；聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)5日向福斯新聞(FOX News)表示，政府已經放行，但是神學士卻不放行，將他們扣為「人質」，作為與美國討價還價的籌碼。

還有來自馬薩里沙利夫機場的消息人士向美聯社說，許多準備登機的阿富汗人沒有護照或簽證，因此無法出境。

不論真正原因為何，國務院與白宮已成眾矢之的，有參與營救的消息人士向福斯新聞稱，這是因為國務院參與營救談判不力，責任在美國政府而非神學士上，「若有人失去生命，那白宮的手上將沾滿鮮血」；消息人士還說，私人機構正在從阿富汗營救美國人，讓國務院感到「尷尬」。

克雷也稱，必須要國務院首肯，飛機才能降落卡達的美軍基地，但是在這邊「出現問題」，因為國務院不讓飛機降落在「任何地方」，還歸咎於機場設備問題；克雷質疑，為什麼飛機能飛進阿富汗，就不能夠飛出來。

聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)則在推特上說，拜登「拋棄在阿富汗的美國人」；聯邦眾議員哈希巴格(Diana Harshbarger)則說，拜登在當前的節骨眼上，仍返回德拉瓦州老家度過勞動節，是「將度假置於美國人命之前」，如果拜登再不全心投入營救，應當對他發動彈劾。

聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)也表示，政府的拖延讓他感到「沮喪、慍怒」，當中的官僚問題還有很多時間可以討論，但現在優先的是讓他們安全的離開阿富汗，抵達卡達。