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鄰居長期歧視辱罵還露下體 亞裔母提告求償10萬元

記者顏伶如／綜合報導
珍‧邁爾斯被指控經常騷擾亞裔鄰居。(取材自twitter影片截圖)
珍‧邁爾斯被指控經常騷擾亞裔鄰居。(取材自twitter影片截圖)

對於隔壁鄰居長期種族歧視並做出各種騷擾、威脅，住在西雅圖郊區海岸市(Shoreline)的越南裔婦人范迪(Thi Pham，音譯)拍下影片做為證據後，17日向華盛頓州金恩郡高等法院(King County Superior Court)遞狀控告鄰居造成心靈創傷，求償10萬元，並要求法院發布永久保護令。

范迪與丈夫希里(William Healy)在訴狀中出，72歲鄰居珍‧邁爾斯(Jan M. Myers)存有仇恨亞裔情結，讓她與家人飽受痛苦與折磨。

由於長年遭受邁爾斯威脅，並以種族歧視用詞辱罵，范迪擔心遭遇不測，開始以手機錄影搜證，今年稍早拍到邁爾斯大喊「越南小姐，妳活不久了」等證據並報警。

今年4月，邁爾斯遭到檢方以仇恨犯罪起訴，但後來法官以邁爾斯展現悔意為由，同意無保釋放，但下令邁爾斯不得接近范迪，全案仍在審理中。

范迪接受媒體訪問時說，邁爾斯獲釋之後惡行不改，繼續騷擾；她說：「我每一天都過得不安全。」

范迪說，自從四年前搬到現址後，邁爾斯就開始騷擾，今春狀況變得嚴重，邁爾斯還故意對著范迪的兩歲兒子脫下褲子，裸露身體。

希里接受訪問時說，妻子因為害怕遭到邁爾斯騷擾，根本不敢出家門，就連帶兒子到後院玩耍，都害怕可能遭受邁爾斯攻擊；他說：「身為丈夫與父親，很難眼睜睜看著這種情形。」

范迪委任律師坎皮契(Jeff Campiche)說，邁爾斯故意朝范迪的兩歲兒子裸露下半身，警方卻未以妨害風化(indecent exposure)罪嫌逮捕，令人無法理解。

海岸市警察局發言人則說，邁爾斯並未因裸露下體而遭逮捕，是因員警很難釐清邁爾斯裸露身體的動機為何，因此只把重點放在刑責較重的仇恨犯罪。

對於打民事官司向邁爾斯求償，范迪表示，只希望生活能恢復平靜。

種族歧視 越南 仇恨犯罪

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