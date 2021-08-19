華裔演員遭歧視 「達拉斯嬌妻」停拍

蒂芙尼·穆恩出演真人實境秀「達拉斯嬌妻」第五季。(取材自IMDb)

真人實境秀「達拉斯嬌妻」(The Real Housewives of Dallas)雖然在今年第五季首度出現華裔卡司──蒂芙尼·穆恩 (Tiffany Moon) ，但節目傳出多位演出成員對穆恩有種族歧視 行為後，Bravo頻道證實「達拉斯嬌妻」今年不會繼續拍攝，明年也不會播出下一季。Bravo發言人向綜藝雜誌(Variety) 表示，「目前沒有計畫明年再播『達拉斯嬌妻』，官方沒有做出任何其他決定。」

穆恩六歲自中國移民來美，主業是麻醉醫師。在她加入「達拉斯嬌妻」第五季後，面臨其他劇組成員強烈反彈。其中一位「嬌妻」成員布蘭迪·雷德蒙德(Brandi Redmond)2017年曾於Instagram模仿亞裔口音，此事在節目開始製作前幾個月於網上瘋傳；雷德蒙德則告訴穆恩，她讓自己感到很不自在，在穆恩身邊她不能好好做自己。

另一位成員卡梅隆·韋斯科特(Kameron Westcott)在第五季大部分時間裡都和穆恩作對，尤其是在眾成員 一起吃港式點心早午餐、穆恩強迫她們吃雞爪後，情況變得更難堪；兩人並在推特 上爭辯。韋斯科特上Bravo脫口秀節目What Happens Live時，似乎還把穆恩拿來和泰國性工作者相比。

「達拉斯嬌妻」第五季播完後，宣布停拍下一季。上排右為布蘭迪·雷德蒙德，下排右為卡梅隆·韋斯科特。(取材自IMDb)

後來節目播出重聚劇集時，穆恩再次提到自己面對類似事件，她說雷德蒙德不歡迎她，但她不認為雷德蒙德是種族主義者；穆恩為自己硬要韋斯科特吃雞爪一事，向韋斯科特道歉；韋斯科特則為自己「冒犯穆恩和沒有問穆恩『更多問題』」向穆恩道歉。但在重聚這集播出後，韋斯科特和穆恩的推特對話變得更加惡劣，Bravo頻道則發表支持穆恩的聲明。

Bravo頻道隸屬NBC環球(NBCUniversal)；「達拉斯嬌妻」2016年開播時，節目相當火紅，但今年第五季收視率低，也是促使Bravo暫時將節目擱置的原因之一。

儘管Bravo目前沒有計畫重新製作「達拉斯嬌妻」，但該頻道並未正式取消該節目。事實上，Bravo頻道在七個不同大城製播的「嬌妻」節目，只有「華府嬌妻」(The Real Housewives of D.C.)在播出一季後被正式取消。即使是播出三季後於2013年結束的「邁阿密嬌妻」(The Real Housewives of Miami)，也已決定在八年後於NBC環球串流媒體服務Peacock重播。

Bravo頻道目前正在播出的嬌妻系列節目是「比佛利山嬌妻」、「紐約市 嬌妻」和「波多馬克嬌妻」；「鹽湖城嬌妻」第二季將於9月首播。