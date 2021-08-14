我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

20歲後代謝減緩減肥難？ 研究推翻舊觀念

編譯洪毅／綜合13日電
最新研究發現，只要持之以恆，任何年齡都可以減肥。(Getty Images)
最新研究發現，只要持之以恆，任何年齡都可以減肥。(Getty Images)

關於「新陳代謝」的普遍看法是，人體在20多歲以後，就會因為新陳代謝減慢，讓減肥愈來愈不容易，女性較慢，且更年期後尤其如此；但發表在權威期刊「科學」(Science)的論文指出，這些觀念可能是完全不對的。

紐約時報報導，最新的研究認為，人類新陳代謝的速度可以分為四個階段：在嬰兒期的部分，與新生兒代謝速度快的觀念相反，新生兒的代謝速度事實上跟母親差不多，但是會逐漸加速，在1歲時達到巔峰，消耗卡路里的速度比成人快50%。

第二階段是1歲至20歲間，此時人體新陳代謝的速度，會以每年3%的速度減慢；第三階段是20歲至60歲間，這時人體新陳代謝的速度處於停滯；到第四階段，60歲以後，會以每年0.7%的速度下降；此外，新陳代謝速度沒有男女、更年期的差異。

本項研究收集六所實驗室、過去40年來約6500人的資料，年齡從8周到95歲都有，參與研究的學者達到80名。

研究還發現，雖然約6500人的資料，其新陳代謝的變化軌跡大致相同，但是有出現代謝速度較同齡水準低25%、或高25%的現象；這讓許多問題仍有待解決，例如肥胖的影響程度為何，以及觸發嬰兒新陳代謝速度增加的機制等。

聖路易華盛頓大學醫學院營養學中心主任克雷恩(Samuel Klein)表示，這份研究足以說明，60歲以後慢性病的可能性增加，新陳代謝減慢影響器官功能是原因之一。

由於此研究與過往認知都不相同，參與研究的麥迪遜威斯康辛大學醫學教授羅扎琳．安德森(Rozalyn Anderson)表示，其研究結果讓他感到「震驚」，「一些過往的看法將被修正」。

潘寧頓生醫研究中心(Pennington Biomedical Research Center)生理學家林妮．芮德曼(Leanne Redman)則說，此研究具有「關鍵意義」，足以「寫在教科書裡」。

雖然此研究對生理學有重大意義，也可能影響藥劑量的調配，但是在公衛、飲食、營養學等方面就影響有限；克雷恩就說，一個人會增胖，就是吃去的熱量比消耗的多，這點並沒有改變。

紐約時報 肥胖

上一則

過動症長大會自己好？ 調查：僅10%成年後痊癒

下一則

中美洲疫情未緩 7月邊界逮20萬無證移民 21年新高

延伸閱讀

小爪水獺要減肥 動物園把肉多蛤蠣換成蜆

小爪水獺要減肥 動物園把肉多蛤蠣換成蜆
黃曉明瘋狂減重 1餐只吃「一根麵條」被吐槽

黃曉明瘋狂減重 1餐只吃「一根麵條」被吐槽
東奧／自由車女子團體追逐賽 德國破紀錄摘金

東奧／自由車女子團體追逐賽 德國破紀錄摘金
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

熱門新聞

圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

2021-08-08 09:38
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
邁阿密市一診所舉辦活動，提供疫苗知識。(Getty Images)

舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點

2021-08-07 02:30
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡