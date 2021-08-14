20歲後代謝減緩減肥難？ 研究推翻舊觀念

最新研究發現，只要持之以恆，任何年齡都可以減肥。(Getty Images)

關於「新陳代謝」的普遍看法是，人體在20多歲以後，就會因為新陳代謝減慢，讓減肥愈來愈不容易，女性較慢，且更年期後尤其如此；但發表在權威期刊「科學」(Science)的論文指出，這些觀念可能是完全不對的。

紐約時報 報導，最新的研究認為，人類新陳代謝的速度可以分為四個階段：在嬰兒期的部分，與新生兒代謝速度快的觀念相反，新生兒的代謝速度事實上跟母親差不多，但是會逐漸加速，在1歲時達到巔峰，消耗卡路里的速度比成人快50%。

第二階段是1歲至20歲間，此時人體新陳代謝的速度，會以每年3%的速度減慢；第三階段是20歲至60歲間，這時人體新陳代謝的速度處於停滯；到第四階段，60歲以後，會以每年0.7%的速度下降；此外，新陳代謝速度沒有男女、更年期的差異。

本項研究收集六所實驗室、過去40年來約6500人的資料，年齡從8周到95歲都有，參與研究的學者達到80名。

研究還發現，雖然約6500人的資料，其新陳代謝的變化軌跡大致相同，但是有出現代謝速度較同齡水準低25%、或高25%的現象；這讓許多問題仍有待解決，例如肥胖 的影響程度為何，以及觸發嬰兒新陳代謝速度增加的機制等。

聖路易華盛頓大學醫學院營養學中心主任克雷恩(Samuel Klein)表示，這份研究足以說明，60歲以後慢性病的可能性增加，新陳代謝減慢影響器官功能是原因之一。

由於此研究與過往認知都不相同，參與研究的麥迪遜威斯康辛大學醫學教授羅扎琳．安德森(Rozalyn Anderson)表示，其研究結果讓他感到「震驚」，「一些過往的看法將被修正」。

潘寧頓生醫研究中心(Pennington Biomedical Research Center)生理學家林妮．芮德曼(Leanne Redman)則說，此研究具有「關鍵意義」，足以「寫在教科書裡」。

雖然此研究對生理學有重大意義，也可能影響藥劑量的調配，但是在公衛、飲食、營養學等方面就影響有限；克雷恩就說，一個人會增胖，就是吃去的熱量比消耗的多，這點並沒有改變。