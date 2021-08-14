FDA批准「迷姦水」治療嗜睡症 專家：有濫用隱憂

GHB時常被人偷偷加入飲料中使用，因此有「迷姦藥」之稱。圖為警方查獲非法使用的GHB＿。(美聯社)

γ-羥基丁酸(gamma-hydroxybutyrate，GHB)鹽漿液，俗稱「迷姦水」，過去20年來，一直在嚴格監管下用於治療猝睡症(narcolepsy，突然的睡眠發作)；現在，美國 食品藥物管理局(FDA )最新批准使用名為Xywav的這種藥物治療「特發性嗜睡症」(idiopathic hypersomnia)。

但有專家認為，支持此藥新用途的證據薄弱，而且這種藥物作用極快、有其危險性，副作用嚴重，安全問題堪憂。

FDA表示，此決定意義重大，因為它是第一種獲准用於治療「特發性嗜睡症」的藥物；FDA神經科學辦公室副主任巴斯廷斯(Eric Bastings)聲明指出，「特發性嗜睡症是終生疾病，批准Xywav有助於治療過度嗜睡和清醒困難等症狀，並有效管理這種使人衰弱的疾病。」

早在1960年代，婦女分娩時即服用GHB以抑制產婦意識；1990年代，一種非法版本的GHB成為迷姦藥物，經常登上頭條新聞，與幾十起死亡案和性侵案有關；現在，名為Xywav的這種藥物成為首個獲准用來治療「特發性嗜睡症」藥物；此症患者每天睡眠九小時以上卻仍不覺得有足夠休息。

此藥被認為可讓患者在夜間獲得復元性睡眠，醒來後更有精神。

但專家們擔心這種藥物的危險性，指此藥作用極快，以至於標籤註明建議使用者在床上服用。Xywav和一種名為Xyrem較早期的高鹽版本，副作用嚴重，其中包括呼吸問題、焦慮、抑鬱、夢遊、幻覺和自殺念頭等等。

新澤西州 羅格斯大學醫學院(Rutgers New Jersey Medical School)醫學毒理學主任納爾遜( Lewis S. Nelson)表示，「GHB存在嚴重的安全問題，可能會被濫用或成癮。服用此藥的人愈多，濫用的機會就愈大。擴大使用範圍的影響是非常真實的，我很擔心這件事。」

據估計，美國有4萬人被診斷患有特發性嗜睡症；但納爾遜說， FDA批准使用Xywav治療後，可能會有更多白天嗜睡者被診斷罹患此症；這種疾病的典型症狀包括：渴望睡眠、長時間小睡和腦袋昏沈，並與許多其他情況重疊。

FDA批准此藥，對愛爾蘭的爵士製藥公司(Jazz Pharmaceuticals)來說是大好消息；該公司去年將Xyrem和Xywav藥物銷售給大約1萬5300人，其中多數患有猝睡症，收入逾17億元。

GHB也被人稱為液體搖頭丸、goop和G，黑市價格為5到25元。Xyrem和Xywav若用來每夜治療的話，每年花費約10萬元。新的批准將使失眠症患者更易獲得Xywav藥物保險給付。